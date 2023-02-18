農業補助排除檳榔惹議 農民：乾脆把檳榔當毒品禁止？

去年底農委會公告，今年農業基本補助將排除檳榔等作物，引發農民不滿，立委鍾佳濱今邀集相關單位於內埔舉辦說明會，多位農民聽聞消息趕赴會場，過程砲聲隆隆；農委會副主委陳駿季承諾，將以檳榔廢園轉作宣導的名義，繼續提供補助，至於廢園轉作屬輔導性質，不會強制執行。

農委會於去年12月30日發函，指自今年起將不屬於政府鼓勵種植的檳榔與荖藤，移除農業環境基本給付獎勵範疇，此舉引發地方農民反彈。

農委會副主委陳駿季允諾，將以檳榔廢園轉作宣導的名義，繼續提供補助，至於廢園轉作屬輔導性質，不會強制執行，更不是要農民簽「賣身契」。

根據農糧署去年11月公布的「112至115年檳榔廢園及轉作作業規範」，指農民可於3年內逐批廢園轉作，或選擇1次完全廢除，平地1公頃最高補助20萬，山坡地最高1公頃補助25萬，廢園和轉作並行，農友可先種植轉作作物，待作物收成後再廢園。

立委鍾佳濱指出，過去政府對於檳榔就有「不禁止、不鼓勵、不輔導」等三不政策，近年來更為減少檳榔種植面積而推動檳榔廢園轉作，但農村社會人口老化，對於高齡者而言，檳榔屬種植容易且收益好的作物，一次性補助無法誘使農民參與廢園轉作。

鍾佳濱表示，農民重視每年穩定的農業基本補助，過去3年皆比照其它作物給予每年1萬元給付，今年卻取消，讓不少檳榔農民感到失望和困惑。

會中砲聲隆隆，有農民認為種植檳榔有助於空氣品質，不應驟然取消農業給付，另有農民表示，若其他作物收益能比檳榔更好，農民就不會再種檳榔，直言若要廢檳榔，乾脆把檳榔當成大麻毒品立法禁止。