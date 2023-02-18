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公聽會僅一人懂國土計畫 議員轟「高雄原住民會完蛋」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員高忠德憂心桃源區有高達70 ％土地被劃入國土保育區第一類（環境敏感程度高）、第二類（環境敏感程度次高），未來只能造林，農民收入極低。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員高忠德憂心桃源區有高達70 ％土地被劃入國土保育區第一類（環境敏感程度高）、第二類（環境敏感程度次高），未來只能造林，農民收入極低。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會今早審查地政局預算，議員高忠德指出，高雄市有一半以上土地位在原住民區，國土計畫攸關部落未來50年發展，功能分區公開展覽今天截止，桃源區70％土地會被劃入國土保育區，未來發展嚴重受限，部落公聽會卻僅一人聽得懂國土計畫，資訊不對稱。地政局表示，土地分區是依照都發局公告的國土計畫而劃設，會加強與原民會的橫向聯繫。

政府推動國土計畫取代區域計畫，分成國土保育區、海洋資源區、農業發展區及城鄉發展區四大分區，高雄市國土計畫2021年4月30日公告實施，2022年11月26日至2023年2月18日為功能分區圖公展及公聽會，今年4月送高市審議會、12月送內政部審議會，預計2025年4月30日廢止區域計畫。

原民議員高忠德表示，台灣實施國土計畫法，高雄面積2951平方公里，原民區占1374平方公里，雖然國土計畫已經推動2年，但地政局有沒有想過，原住民根本聽不懂，昨在桃源開公聽會，全場只有前議員貝雅夫･正福知道何謂國土計畫，今天已經是公展最後一天，沒有機會改變局勢。

「若依據現行規畫範圍，高雄的原住民會完蛋！」高忠德說，桃源現在的居住環境被劃入農業發展區第四類（農四）及城鄉發展區第三類（城三），其餘約70％土地劃歸國土保育區第一類、第二類，這些土地以後除造林什麼都不能做。應依原住民基本法原則與精神，讓現行使用的林地、旱地及建地全劃入城三及農三、四，這樣可解套。

地政局長陳冠福表示，地政局依照都發局公告的國土計畫而劃設，依據相關規定把原民區劃分成農四跟城三，以外部分由市府原民會針對部落或聚落做規畫，將加強橫向聯繫，轉達議員建議給原民會。

議員 原住民 高雄市

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