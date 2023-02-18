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金門縣政風處推風獅爺手機座爆紅 民眾洽詢電話不斷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府政風處近期推出的文創商品都大受歡迎，從早期的風獅爺鑰匙圈到廉政風獅爺手機平板座。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府政風處近期推出的文創商品都大受歡迎，從早期的風獅爺鑰匙圈到廉政風獅爺手機平板座。記者蔡家蓁／攝影

為慶祝金門大橋的通車及首次金門大橋馬拉松活動，金門縣政府政風處近期推出廉政風獅爺手機平板座，以連結小金門與大金門之間的金門大橋為背景，推出後大受好評，不少民眾都來電詢問如何能獲得，讓政風處的人員也嚇了一跳。

金門縣政府政風處歷年來都會製作各式宣導品，以備在各項活動時，可以拿來做小禮物，宣導民眾廉政的各項事務，從最早期的風獅爺鑰匙圈開始，後來不斷改版，還出到第9 代廉政風獅爺鑰匙圈。

據了解，其中第七代廉政風獅爺，以「神力女超人」與「美國隊長」為噱頭，大受歡迎；第八代「廉政風獅爺公仔」，可愛的風獅爺以雙手環抱金門在地特色生物「水獺」及「鱟」，展現縣府重視生態與環境共存共榮，政令宣導之餘不忘帶上保育觀念，都很受民眾青睞。

政風室科長吳俊揚透露，每一代的公仔一推出，都會接到很多民眾的洽詢電話，其中最特別的是，有一年來接到來自香港的電話，一位香港民眾表示，看到廉政風獅爺公仔，非常喜歡，詢問可否買一組，讓他們哭笑不得，後來是前政風處長陳治平裁示，寄一組給香港民眾，做好國民外交；但因為是國際郵資，送到主計那邊被刷下來，最後是大夥一起分擔郵資，才成就一樁美事。

此次的廉政風獅爺手機平板座，可以放置手機及平板，是一件精美的文創產品，由政風處延請地區風獅爺達人、浯州陶藝工作室主人王明宗設計，廉政風獅爺是結合金門風獅爺與上古法獸(廌ㄓˋ)獨角、四蹄之特徵設計而成，藉由金門風獅爺「鎮(政)風、避邪」與廌獸「明辨是非」之特性，彰顯防貪、反貪、肅貪的決心。

政風處處長陳宗強指出，這件廉政風獅爺手機平板座，以金門大橋為背景，圖案中2尊廉政風獅爺手牽手，心連心，意味金門將更緊密相連，也寓意全民攜手向「廉」；他強調，廉潔是普世價值，是迅速便捷的行政效能及公開透明的廉能服務，我們用大橋連結兩地，更用廉政連結政府與民眾，共同創造幸福家園。

政風處也表示，未來會透過活動宣導的機會，用贈送或舉辦摸彩，將這個手機座送出，歡迎民眾屆時踴躍來參加他們的宣導活動，將這件文創商品帶回家。

金門縣政府政風處最近推出廉政風獅爺手機平板座，推出後大受好評，不少民眾都來電洽詢。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府政風處最近推出廉政風獅爺手機平板座，推出後大受好評，不少民眾都來電洽詢。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府政風處最近推出廉政風獅爺手機平板座，可以擺手機、也能擺平板，大受歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府政風處最近推出廉政風獅爺手機平板座，可以擺手機、也能擺平板，大受歡迎。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 風獅爺 香港

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