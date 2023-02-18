觀光重鎮恆春跌破設鎮3萬人口！鎮代齊聲：鎮公所動起來

屏東縣人口連20年下滑，南台灣觀光重鎮恆春鎮，去年更創下58年來首次低於設鎮3萬人口的新低紀錄，如何搶救人口也成為地方關注的議題，恆春鎮代會主席趙記明等多名鎮民代表今天在臨時會提案，請公所召開探討人口下跌原因會議，並調整既有福利措施，讓未設籍、實際在鎮內工作者，有遷入意願，避免統籌分配款因此款縮減和影響地方建設。

恆春鎮長尤史經說，搶救逐年下降的人口是施政重點，去年底上任後，推動生育補助將由第1、2胎各3萬，第3胎5萬，加碼至每胎5萬元，國中小營養午餐補助每學期由2000元加碼至4500元，增加800多萬元預算，希望減輕家庭負擔，盼有助提升生育率及移居人口，代表建議請領資格的設籍條件由2014年延至2022年等解方， 將依財政狀況做適當的調整。

恆春鎮人口在1964年底突破3萬人後，去年首次跌破至今保持在2萬9800人上下，今年初未見明顯提升，在今的臨時會成為關注的議題；鎮代會主席趙記明說，低於設鎮3萬人口，依地方制度法規定，統籌分配款將減少數千萬元，公所主任秘書將取消，雖有3年的「觀察期」，暫時不受影響，但如果不想辦法增加人口，照此逐年下跌的趨勢，屆時要救也難了，因此建請公所召開探討人口下跌原因會議，把搶救人口問題當成重要施政。

主席趙記明、副主席陳進興，鎮代盧榮生、楊志偉等多人都針對人口問題提出解方，代表對既有的福利加碼樂觀其成，但補助多用在幼兒、學生和老人，30歲至60歲族群，多只能領到台電睦鄰每月150元的生活扶助金， 對移居恆春的青壯外地族群，誘因不大，公所應做適當調整，補助青壯族群部分健保費較為合理。

陳進興等多名代表說，各項福利都有2014年設籍的請領資格限制，對近幾年移民恆春的外地人不公平，建議放寬至2022年，另估計核三廠、鎮公所、旅宿店等公民營機構，未設籍、實際在鎮內工作者有數千人，只要提高設籍誘因，相信很快就能重返3萬人關卡。