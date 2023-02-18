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高雄某幼兒園疑不當管教 家長控教保員傷害

聯合報／ 記者林保光／即時報導
女教保員強抱女童進廁所。圖／擷自社會事新聞影音
女教保員強抱女童進廁所。圖／擷自社會事新聞影音

高雄市前鎮區某幼兒園遭家長指控管教不當，找去幼兒園，調出教室錄影影像畫面，指幼保員強拉女童進廁所，不久離開廁所，女童臉頰便受傷，今天凌晨向警方報案，指控幼兒園教保員傷害，警方將通知涉案教保員到案說明。

據了解，受傷的女童在高雄市前鎮區瑞隆地區某幼兒園就讀幼幼班，2月15日家人接她下課後，發現她臉頰有明顯捏痕，問女童後才得知是被教保員捏傷。今天凌晨，女童父親向高雄市警三民二分局覺民派出所報案，指控教保員傷害女童。警方受理後，今天依案發轄區轉至前鎮警分局。

家長找去幼兒園要求調閱教室錄影畫面，將畫面貼上網路社群，畫面顯示，2月15日下午2點30分許，女童在座位上嚎啕大哭，1名女教保員拉女童到廁所門口置物櫃旁訓話，不久便將女童抱進廁所內，約隔2分鐘後才離開廁所。

女童父親對幼兒園人員，直呼教保員「太粗魯了」、「這種處置的方式絕對不能再出現」。女童父親指小孩被帶進廁所，門關起來，出來就有傷痕，質問幼兒園人員「你們要不要被我關廁所？」、「絕對不能有種舉動」。幼兒園人員當時也向女童父親說，以後不會這樣。

教保員（右）強拉座位上的女童。圖／擷自社會事新聞影音
教保員（右）強拉座位上的女童。圖／擷自社會事新聞影音

幼兒園 高雄市

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