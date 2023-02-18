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高雄千坪冷鏈理集貨包裝場動工 農會：終於等到這一刻

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄六龜冷鏈理集貨包裝場今天舉辦動工典禮，該場區域超過1千坪。記者陳弘逸／攝影
高雄六龜冷鏈理集貨包裝場今天舉辦動工典禮，該場區域超過1千坪。記者陳弘逸／攝影

高雄六龜冷鏈理集貨包裝場今天舉辦動工典禮，該場區域超過1千坪；農委會主委陳吉仲出席典禮時說，未來不僅能供六龜使用，也能協助周邊山區農產調解；市長陳其邁說，未來完工可將每年理集貨量，從3000噸提升到8000噸，增加農產品出口及提升保鮮競爭力。

六龜農會總幹事林芷蕾說，冷鏈對農產品來說，無論內外銷都是非常重要的一環，內銷會配合物流公司的冷鏈物流，及配合北農冷鏈政策，外銷部分，把貨櫃拉到低溫碼頭裝貨，未來可將最新鮮的產品交到國內外客戶手上。

林芷蕾興奮得說，「感謝各界協助，終於等到動土這一刻了」，相信未來在集貨場蓋好的同時，六龜已經準備好了，一定會比以前更好，更不一樣。

「誰決定冷鏈空間，誰就決定農產品價格」陳吉仲說，冷鏈可以農漁畜產的品質，帶給消費者更好的產品，完工後，不只供六龜區使用，也可讓附近的甲仙、美濃等山區農產調節，增加農民所得，希望把原本20%的外銷量提升到40%，農委會也會透過相關外銷業者來協助。

陳其邁表示，六龜冷鏈理集貨包裝場的成立，歷經3年，總計畫預算是1.2億，其中1億多都是由農委會補助，市府編列約1000多萬，將會把原來理集貨的量，從1年3000噸提升到8000噸。

工程師簡報指，六龜區農會建構大型區域冷鏈暨大型蔬果理集包裝廠計畫工程，總樓地板面積1172.5坪，區域分為973坪的集貨場坪數、87坪RC冷藏庫坪數、103坪低溫處理室及9.5坪碼頭理貨區，工程建築預算經費1億19491075元。

高雄六龜冷鏈理集貨包裝場今天舉辦動工典禮，該場區域超過1千坪
高雄六龜冷鏈理集貨包裝場今天舉辦動工典禮，該場區域超過1千坪
農委會主委陳吉仲（右）、高雄市長陳其邁（中）等人出席高雄六龜冷鏈理集貨包裝場動工典禮。記者陳弘逸／攝影
農委會主委陳吉仲（右）、高雄市長陳其邁（中）等人出席高雄六龜冷鏈理集貨包裝場動工典禮。記者陳弘逸／攝影
農委會主委陳吉仲（中）出席高雄六龜冷鏈理集貨包裝場動工典禮。記者陳弘逸／攝影
農委會主委陳吉仲（中）出席高雄六龜冷鏈理集貨包裝場動工典禮。記者陳弘逸／攝影
農委會主委陳吉仲出席高雄六龜冷鏈理集貨包裝場動工典禮。記者陳弘逸／攝影
農委會主委陳吉仲出席高雄六龜冷鏈理集貨包裝場動工典禮。記者陳弘逸／攝影

六龜 農委會 低溫

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