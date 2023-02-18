獨／1800萬海珍珠被當競技場 傳2外籍破壞者已出境

高雄旗津公園斥資1800萬的裝置藝術「海珍珠」，是亞洲最大的貝殼裝置藝術。但有單車極限運動者將海珍珠當競技場，飆車炫技，海珍珠遭刮傷，觀光局報警欲揪破壞者，警方日前找到在場人士，但2名破壞者因只是來台旅遊，傳已出境，觀光局恐求償無門。

海珍珠是旗津公園地標，高10公尺、寬16公尺、深9公尺，這座公共藝術品由藝術家林舜龍與法國聲音藝術家葉澎生（Yannick Dauby）花6年攜手打造，白色半弧外形搭配金黃色耀眼內壁，置身其中可聆聽海潮迴盪，猶如立體環繞音響，2014年由高雄港務分公司捐贈給高雄市，是遊客造訪旗津必到景點。

2月2日下午，有遊客到訪海珍珠，見一群外籍極限單車運動者，將海珍珠當成競技滑坡場，騎單車來回飆上貝殼牆炫技，當場不停撞出巨大聲響，遊客認為行為可恥，是錯誤示範。

現場有女遊客看不下去，數次趨前勸阻「Stopping」，飆單車者才悻然離去。

觀光局事後得知派員到場查看，發現海珍珠金黃色牆面有刮傷，報警揪出破壞公物者，後續將考慮求償，並將在海珍珠前設警告標示，告誡到訪遊客勿任意破壞。

轄區鼓山警分局在現場設立巡邏箱，加強巡邏，調閱監視器追查，上周約談一名當天在現場、住台北市的外籍男子，對方聲稱，當時是一群極限運動愛好者在網路相約到旗津遊玩，因此不認識飆車炫技的2名男子，且2男只是來台旅遊，並未久留，似乎已出境。