土地通行紛爭蔣月惠帶農民抗議 高樹鄉公所：依法行政

屏東縣議員蔣月惠今偕同高樹鄉新南村農民到公所前抗議，抗議者林姓男子主張他位在新南村田地前的道路是既成道路，但卻被鄰居地主劉女設鐵門，影響出入，希望鄉公所積極處理。高樹鄉公所表示，此案已協調多年雙方遲未有共識，公所依法行政，進行既成道路認定程序。

這起土地通行紛爭有4、5年，去年劉姓女地主在原來通行農路設立鐵門，劉女主張，這條路走了十幾年不知道是私人地，原地主要求需租借或購買土地才能使用，劉女向原地主付了幾十萬元花錢買地，林男不願出錢，改提供承租道路使用權，希望林男配合，但林也不願意花錢，才會裝設鐵門。

抗議的林男則認為，這條農路已通行40年以上，還鋪柏油道路，劉姓地主自行封路不合理，影響附近進出，向縣府陳情也要求鄉公所處理，但遲未有結果，才會到鄉公所來拉白布條陳情，質疑公所無作為。

鄉公所秘書梁達鳳說，這起土地糾紛牽涉複雜，事發時鄉公所調解委員會也協調，希望雙方各退一步，但是雙方各自有主張，林男認為這條路是既有道路，不應繳租金，但劉女地主認為使用者付費，雙方協調不成，也對簿公堂。