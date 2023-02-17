金門中小學設置太陽能光電運動場 8所學校有意願

金門的夏季炎熱，經常烈日當空，不少民眾都認為適合做光電。金門縣府針對地區中小學學校設置太陽能光電運動場日前舉辦說明會，金門共有8所學校有意願設置太陽能光電球場，金門縣政府秘書長謝世傑強調，各校配合設置光電運動場，應做好校園整體規劃及參考成功案例，以利校園推動光電更加順遂。

這項說明會由謝世傑主持，教育部體育署學校體育組科長張聖年列席，及各中小學校長出席與會。國發會2050淨零排放政策在去年3月底出爐，宣示台灣在未來不到30年之內，就要達到淨零排放的政策目標。謝世傑表示，淨零就要有再生能源，學校又有風雨操場需求，若光電與學校結合，是兩全齊美及創造雙贏或是三贏。

謝世傑表示，學校建置光電運動場及空間設置光電設備，學校可減少建置運動操場經費，又有回饋金。建議應依學校急迫性排序之外，各校建置光電運動場或風雨操場時，同時應做校園園區總體規劃，以免造成場域和位置衝突問題。

至於，各校的停車空間，謝世傑說，可將停車場一併納入考慮施作光電，請學校一定要做好校園規劃，而各校若決定施作，一定要做好，在增加學校光電運動場外，也可做為綠能教育的資源。

台灣體育運動管理學會指出，106年統計資料顯示，全台有1千多所學校沒有室內運動空間，面對極端氣候狀況，學生對於運動感受相對比較低，期透過光電運動場，解決運動空間不足問題。

目前設置太陽能光電運動場，在台灣本島有400多所學校簽約，離島的澎湖也有簽約光電球場。台灣體育運動管理學會說，金門在離島環境下，是適合施作光電運動場；至於學校設置光電運動場的基地評估應注意土地使用權及地目、水土保持、建蔽率、禁建及限建、饋線容量的各項問題，以及審慎評估未來擴建或改建計畫。