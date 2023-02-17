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住戶快儲水！高雄這三區將停水24時 約有5700戶受影響
台灣自來水公司公告，為執行大社區中圳橋管線汰換工程，明天上午楠梓、大社及燕巢，部分區域停水24小時，約有5700戶受影響，水公司提醒民眾，提早儲水，停水期間關閉抽水機電源，慎防火警。
為配合大社區中圳橋管線汰換工程，水公司預計在明天上午8時起停水，直到到2月19日上午7時恢復供水。
水公司公告，停水區域包含，楠梓區旗楠路、大社區旗楠路、萬金路、保社甲路、中正路、大社路、大吉路、永保街、安康街；燕巢區旗楠路、大學路、鳳旗路等沿線及巷內用戶。
水公司提醒民眾，提早儲水，停水期間關閉抽水機電源，慎防火警；若自來水進水口低於地面，需將總表前制水閥栓關閉，避免發生汙染。恢復供水時，可將全部水閥打開排氣，以利迅速流暢出水，若未如期恢復供水，可立即聯絡水公司(07)7424163，或打24小時免費客服電話：1910。
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