金門國定古蹟陳禎墓二度破土 預計清明前完工

金門縣金沙鎮國定古蹟明代陳禎墓修復工程因故停工，廠商去年底復工時發生「奇特」事件，機器動彈不得；宗親會今天舉行「破土」，祈求工程順利。監造單位允諾清明節前完工。

陳禎墓於1985年被指定為國定古蹟。依金門縣文化局陳禎墓修復工程公告，自2020年11月施工，2022年11月下旬完工。當地陽翟信房中巷陳氏宗親會總幹事陳偉陽今天告訴中央社記者，2021年宗親會發現廠商並未依原設計圖施作，向文化部文化資產局要求停工，直到去年底復工。

廠商代表李佳雯表示，修復工程主要在扶正補強墓兩側曲手和正身護牆部分，但復工時發生「奇特」情況，機器突然動彈不得。當時現場工地負責人李榮利擔心強行施工恐損及古蹟，經以2個新台幣10元銅板「擲筊」後，機器才恢復運作。

李榮利強調，並非散播怪力亂神，而是為了日後修復工程順暢，在今天再次辦理「破土」儀式，期盼接下來的工程順利。

陽宅動工稱「動土」，「破土」則是指陰宅動工。新任文化局長呂坤和今天參與破土祭拜。他表示，陳禎墓是國定古蹟，建造輝煌極具歷史價值，因年久失修出現破損，要求廠商儘速依設計圖早日完成施工，

陳氏宗親會表示，陳禎墓因擋土牆擠壓，造成正身護牆上下差近10公分，連帶兩側曲手走位，但廠商並未扶正補強，只是填補裂縫。宗親會對此無法接受，透過文資局要求停工；期待經過再次的破土儀式，讓接下來工程順利。

陳禎墓修復工程二度破土後，宗親會期盼廠商依習俗在49天內一定要進場施作；監造單位允諾，會全力趕工在清明節前完工。此外，廠商在施工過程中發現新的構件，並不屬陳禎墓所有；文化局將會加以清理，未來在墓地週遭以「生態博物館」概念展示。

文化局指出，台灣地區列為國定古蹟的明朝古墓有6處，其中又以位於金門縣的陳禎墓、陳健墓，形制最為特殊；尤其是墓前花崗石造的墓亭，更是金門地區少見特殊墓式。

依文化局資料，陳禎是明代浯州陽翟人（今金門縣金沙鎮陽翟人），為明武宗正德10年（1515）時貢生；他的次子陳健，是嘉靖5年（1526）進士。父以子貴，陳禎逝世後，朝廷誥贈為刑部員外郎，葬在金沙鎮埔山村黃龍山上。