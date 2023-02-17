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白喬茵批募2億僅花100萬照顧壽山動物 觀光局：非事實

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員白喬茵批評壽山動物園募得2億多元，竟只用100萬照顧動物。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員白喬茵批評壽山動物園募得2億多元，竟只用100萬照顧動物。記者徐白櫻／攝影

高雄市府花費5.5億元整修壽山動物園，其中2億來自民間捐款。高市議員白喬茵批說，動物園近期發生浣熊互咬致死及動物皮膚有問題令人不忍，市府募得2億，僅花100萬改善動物飲食、醫療及環境，其餘皆拿去裝修門面，作法可議。高市觀光局澄清，善款用在動物身上絕非僅100萬，民間捐助逾2億元均用於「指定用途」，每筆收支都是專款專用、公開透明。

白喬茵質疑，動物園5年來不停接受善款，卻沒有出現在預算書內，議會完全無法得知收支明細和使用狀況，連網路也查詢不到，捐款民眾完全無法得知錢如何被使用，經追查發現，動物僅獲得100萬分配金。

議員白喬茵進一步指出，新動物園運動斥資5.5億，4.4億元工程由觀光局委外辦理，服務處索取經費細目，觀光局卻僅用132個字說明，未告知每項設施的實際花費，觀光局態度閃避，還回覆「委外案件無法拆開計算」。據此思考，連觀光局長也不知道空橋、售票系統、CIS識別設計及咖啡廳要花多少錢，承包商無須說明細節就可以完工收錢，「高雄市政府的錢這麼好賺？」。

觀光局說明，市府在102年訂定「高雄市壽山動物園動物認養辦法」，可結合外界力量用以提升園內圈養動物之福祉，並規範認養款項須設置專戶存管，以代收代付方式辦理，民間認養用於動物園改建於法有據，近5年收支均公告上網，公開透明。

觀光局強調，動物園十分珍惜社會各界的認養小額捐助，每年均協助收容保育類動物、增加動物額外飼糧，以及增加動物展場環境豐富設施，讓動物能享有食物多樣性及可供活動的多樣設施；動物園改造後獲得眾多好評，累計30多萬人次參觀。

高市觀光局強調，近5年收支均公告上網，公開透明。圖／高市觀光局提供
高市觀光局強調，近5年收支均公告上網，公開透明。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 觀光局 認養

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