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抄寫聯合報社論41年 前高雄縣議員傅林美惠毅力驚人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前高雄縣議員傅林美惠靠抄寫聯合報社論訓練思考邏輯，背後紙箱大多是收藏她累積40年的筆記。記者徐白櫻／攝影
前高雄縣議員傅林美惠靠抄寫聯合報社論訓練思考邏輯，背後紙箱大多是收藏她累積40年的筆記。記者徐白櫻／攝影

曾擔任兩屆高雄縣議員的傅林美惠今年高齡85歲，數十年都是聯合報忠實讀者，家中倉庫堆置數十箱手扎，打開全是她從民國71年累積至今的珍貴筆記，字跡簡潔又工整。她說，早年為問政需求謄寫社論，藉此訓練文筆及思路，退休後則是為防止腦筋退化，一寫就超過40年，累積可觀數量。

高雄縣市議會各有不同歷史，民國35年台灣光復後成立高雄縣第一屆參議會，當時行政區域包括屏東縣，民國40年起實行地方自治開始普選，揭開地方自治新頁。

傅林美惠擔任高雄縣議會第10屆及11屆議員，以及兩屆議會機要秘書，共在議會工作16年。傅林美惠說，當年議員的教育水平沒有現在高，許多人質詢內容乏善可陳，為訓練文筆及思考邏輯，天天抄寫聯合報社論內容，再忙也沒有停止，當年是少數能自己寫提案及新聞稿的議員，見報率很高。

從政壇退休後，傅林美惠跟從事教職的先生在美濃回歸田園生活，不過她早已養成寫社論習慣，天天繼續寫，一個月寫一本，不知不覺累積426本之多。

「退休後持續抄寫是希望腦筋不能鈍掉！」傅林美惠說，她跟先生日漸年邁，生活自理能力大不如前，近日兒子催促兩老能到市區定居，不過搬家後大批筆記無處可放，這些資料十分難得，期待有緣人索取收藏，否則最後只能回收銷毀，內心不捨。

傅林美惠41年來抄寫426本社論，字跡工整。記者徐白櫻／攝影
傅林美惠41年來抄寫426本社論，字跡工整。記者徐白櫻／攝影

議員 屏東縣

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