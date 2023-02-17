視察雙語教學成果 陳其邁：持續擴增社團及師資

高雄市長陳其邁今天到旗津國中視察「校校有雙語」教學成果，並與師生以英語互動。他表示，將持續擴增雙語社團、布建雙語師資，打造沉浸式學習環境，培養學生英語溝通能力。

陳其邁上午前往旗津國中關心校園雙語教育推動情形，並與師生以英語互動，甚至參與雙語籃球社團課程，與師生開心切磋球技。陳其邁指出，藉由雙語社團可提供學生沉浸式環境，一方面提升興趣，同時也可從更生活化的角度學習，並學以致用。

陳其邁接受媒體聯訪表示，雙語教學預算從他上任前的新台幣6000萬元，到今年增加預算至2.5億元，成長逾3倍，致力推動雙語教育普及、縮短城鄉差距。

陳其邁說，雙語教育最大的問題在於師資供給，市府近年加快培育師資，目前已增加到約800名雙語教學師資人力。未來將持續擴增雙語社團、布建雙語師資，盼以多元學習管道打造沉浸式雙語學習環境，培養學生英語溝通能力。

高雄市政府教育局表示，市府透過22國173校姊妹校、國際文教論壇及藝文表演的互訪交流，讓高雄學子放眼全球，以雙語鏈接世界、接軌國際。111學年度全市成立362個雙語社團，提供生活多面向雙語學習情境。

教育局介紹，旗津國中自110學年度申辦雙語特色學校計畫，111學年度申辦雙語籃球社團，目前預計申請112學年度教育部國民及學前教育署補助辦理的「部分領域雙語課程教學計畫」，將有4個學習領域申請雙語教學課程。