影／打對台？金門圓頭開第4家店選在良金旁 意外掀牛肉麵大戰

圓頭農牧創辦人薛承琛為紀念30多年前於金門發起酒糟養牛計畫的曾榮泰，今天將新開設第4家分店以曾榮泰之名命名為金城榮泰店，開幕典禮熱鬧滾滾，但因為這家店與他的昔日拆夥公司良金牛肉麵店相距不到2公尺，被視為「打對台」，也掀起熱議，不少民眾則認為是一場「新牛肉麵大戰」。

圓頭榮泰店在今天上午9時許舉行盛大開幕典禮，包括薛承琛、金門縣議員蔡水游、曾榮泰的夫人與子女及當年參與合作的畜牧夥伴廠商，包含酒糟乾燥設備巨晃實業、畜牧機械貿易商景昱有限公司都有派員來參加，一起主持揭幕；因為商店就位在金城最熱鬧的貞節牌坊前，也吸引不少早起買菜的民眾駐足圍觀，現場人氣十足。

薛承琛表示，今天是他離開良金，再出發的第28個月又3天，感謝所有好友的支持，特別要感謝曾榮泰，30年前和曾一起打拼，進入養牛產業，奠定事業基礎，才能讓他有今天的成就。

薛承琛 提及，民國77年金門酒糟污染海洋，農委會畜牧處處長程中江請時任台南肉牛合作社曾榮泰主席赴金門輔導「酒糟養牛計畫」，將廢棄酒糟就地再利用；當年薛承琛在珠山養殖29頭黃牛，受到曾的賞識，成為第一位輔導酒糟養牛農民。

曾榮泰對酒糟養牛，傾囊相授，引領薛承琛專研酒糟與肉牛養殖，從肉牛生態與攝取酒糟優劣，養殖方式，飼料配方比例等，經長時間實驗、研究，研擬出最適合金門的養殖方式。

民國79年，曾榮泰以其台南「良慶」貿易股份有限公司，在金門投資扶植薛承琛，創辦良金牧場，從農民輔導轉型事業化經營。薛承琛說，曾榮泰來金門，促成金門用酒糟養牛，使得金門牛肉乾成為金門的特產，至今產值10幾億，僅次於金門高粱酒，造就金門的養牛大業，他稱曾榮泰是金門酒糟牛的「恩主公」。

曾榮泰的女兒也應邀出席，她說，聽到薛述說以前和父親打拼的歷史，連她都沒聽父親提過，聽完覺得以父親為榮，儘管父親已經過世10幾年，但薛老闆對他還是念念不忘，對家人也都很照顧。

薛承琛介紹，金門酒糟牛的特色是沒有腥味，他說，伯玉路開的第一間農牧概念館，是全國首創溫體牛肉吃到飽，而這次開幕的榮泰店，則是首創店內吃牛肉麵，牛雜小菜可以吃到飽。薛承琛提到，榮泰店內煮食不用瓦斯，全部用電加熱，雖然成本貴，但可以讓店內環境比較涼爽，客人用餐更舒服。

對於外界質疑的「打對台」，薛承琛說，這條街是金門的「西門町」，好地點大家都想要，他是花了很多功夫，不惜重金才租下這個店面，希望可以讓遊客都能吃到最好的牛肉麵。