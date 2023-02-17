拚演唱會經濟 高市府號召店家推「加食延暢」優惠

高雄市2至4月有多場大型演唱會，將吸引人潮。為促進演唱會經濟，市府號召餐廳、百貨等業者，招待歌迷憑票在高雄「加食延暢」，活動官網今天上線，鼓勵歌迷提前安排旅遊行程。

市府經發局今天新聞稿表示，為迎接2至4月的演唱會人潮，市府號召在地餐飲店家、百貨及觀光景點等業者，招待歌迷憑票在高雄「加食延暢」，旅遊、購物、吃美食都有優惠，活動官網今天上線，歌迷可開始上網找優惠及安排行程。

經發局表示，「加食延暢」有如演唱會的延長賽，號召在地酒吧、餐酒館及火鍋等各類店家，提供歌迷憑指定場次演唱會票根，在演唱會當日及前後共3天到店內，即可免費兌換一份飲品或餐點。

經發局指出，有許多店家熱烈申請，今天於官網公布合作特色店家，其中以餐酒館居多，也有供應涼麵、肉圓、脆皮雞蛋糕、燒烤等各式宵夜店家。

此外，特色音樂餐廳與酒吧也響應活動，藍色狂想餐廳提供票根即送價值新台幣180元生啤酒一杯；砵蘭街BAR則舉辦相關系列音樂派對活動，同時憑票根送價值400元演唱會特調一杯。山寨音樂餐廳憑票根送小米酒特調一杯或吉拿富。

五星級飯店酒吧也加入優惠專案，包括英迪格酒店高空酒吧Pier No.1，憑票根贈價值380元特調，並舉辦聽猜歌比賽，獲勝者可得一份薯條。承億酒店RARBAR則是提供憑票根整筆消費打9折優惠。

經發局表示，獲「加食延暢」補助的店家，到4月16日前多場演唱會舉辦期間，只要憑演唱會票根，即可在演唱會當日或是前、後一天到指定店家享用免費飲品或餐點一份等優惠，同時不同店家也加碼多種套餐或行銷方案。

「加食延暢」促進演唱會經濟活動官網今天提供首波優惠店家資訊，後續每週會持續增加。同時文化局規劃的夜駁二派對，及觀光局、農業局、海洋局推出的套裝遊程等內容也將陸續在官網公布。