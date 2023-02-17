快訊

台積電疲軟！台股受拖累下跌70點 收15,479點

澤倫斯基的戰爭週年專訪：烏克蘭寸土不讓、絕不妥協

一家人海灘驚見浮木長滿上千蠕動觸手！網曝稀有身分「地獄海鮮」值180萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢棄牛舍改造幸福學堂圖書室 獲德國柏林設計獎銀獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師，將萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師，將萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師再創佳績，萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，在此次世界各地提案激烈競逐獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮，德國柏林設計獎是涵蓋建築、數位到室內設計案。

縣長周春米表示，縣府團隊為保存傳統文化特色，留下歷史紋理所做的努力，感謝輔導團隊樹德科技大學、屏東縣萬丹鄉興化廍文化發展促進會及4位社區規畫師努力，結合政府與民眾力量共同整理，融合共享讀書與安心學習的精神，頹圮之牆變成滿室書香，亦是將著名的養牛之鄉萬丹鄉牛舍改造，提供老中青少聚會場所，成為具地方文化特色的閱讀空間。

縣府城鄉處指出，屏東社區規畫再躍上國際，屏東以「越在地，越國際」的城鄉品牌設計理念，結合營建署補助社區規畫師，將屏東在地特色融入設計改造，活化廢棄閒置空間，將萬丹鄉一處廢棄牛舍翻轉成幸福學堂。

城鄉處提到，屏東致力於將社區的能量，結合中央與地方力量共同改造後躍上國際，除藉由打造城市特色，更重視原鄉、離島、半島、平原等區域特色，結合藝術、生態、環境保護、文化傳承、社區照顧等需求積極開發地方特色資源，社區規畫師完成248個打造點，慢慢蓄積能量，落實屏東社區想像達到讓人民安居到在地文化美學。

屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師，將萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師，將萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師，將萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師，將萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 萬丹

延伸閱讀

屏東YouBike2.0上線2周破萬人次 潮州增站費率再優惠

一招打遍屏東！5旬女爽吃霸王餐 一票餐飲店遭殃

屏東縣府率團赴泰國參加旅展 搶攻國際觀光客

屏東廢棄牛舍變身圖書室 奪德國柏林設計銀獎

相關新聞

不讓中部專美於前 陳其邁指3月會重啟南部區域治理平台

中部縣市以台中市政府為首，已啟動區域治理合作平台，高雄市長陳其邁今早視察旗津國中雙語教育成果前也表示，南部區域治理平台3...

影／打對台？金門圓頭開第4家店選在良金旁 意外掀牛肉麵大戰

圓頭農牧創辦人薛承琛為紀念30多年前於金門發起酒糟養牛計畫的曾榮泰，今天將新開設第4家分店以曾榮泰之名命名為金城榮泰店，...

陳其邁：高市65歲以上長輩施打追加劑 仍發500元禮券

疫情雖趨緩，不過各縣市仍持續加碼推動疫苗施打。高雄市長陳其邁表示，高市關注的是致死率或重症比例較高的高風險族群，因此65...

廢棄牛舍改造幸福學堂圖書室 獲德國柏林設計獎銀獎

屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師再創佳績，萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，在此次世界各地提案激烈...

高雄市六成四監視器使用超過8年 議員不滿汰換速度太慢

全高雄市六成四監視器使用8年以上，常有民眾報案後發現公家監視器無法運轉或畫面不清楚，警局今年卻只編近4千萬預算汰換532...

陳其邁3月將出訪日本 參加東京食品展推銷高雄農特產

疫情趨緩，邊境逐步解封，高雄市長陳其邁繼去年選後快閃式低調赴日參訪，規畫3月親自率團參加日本東京食品展，行銷高雄優質農特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦