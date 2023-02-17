廢棄牛舍改造幸福學堂圖書室 獲德國柏林設計獎銀獎

屏東縣政府爭取營建署補助社區規畫師再創佳績，萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，在此次世界各地提案激烈競逐獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎殊榮，德國柏林設計獎是涵蓋建築、數位到室內設計案。

縣長周春米表示，縣府團隊為保存傳統文化特色，留下歷史紋理所做的努力，感謝輔導團隊樹德科技大學、屏東縣萬丹鄉興化廍文化發展促進會及4位社區規畫師努力，結合政府與民眾力量共同整理，融合共享讀書與安心學習的精神，頹圮之牆變成滿室書香，亦是將著名的養牛之鄉萬丹鄉牛舍改造，提供老中青少聚會場所，成為具地方文化特色的閱讀空間。

縣府城鄉處指出，屏東社區規畫再躍上國際，屏東以「越在地，越國際」的城鄉品牌設計理念，結合營建署補助社區規畫師，將屏東在地特色融入設計改造，活化廢棄閒置空間，將萬丹鄉一處廢棄牛舍翻轉成幸福學堂。

城鄉處提到，屏東致力於將社區的能量，結合中央與地方力量共同改造後躍上國際，除藉由打造城市特色，更重視原鄉、離島、半島、平原等區域特色，結合藝術、生態、環境保護、文化傳承、社區照顧等需求積極開發地方特色資源，社區規畫師完成248個打造點，慢慢蓄積能量，落實屏東社區想像達到讓人民安居到在地文化美學。