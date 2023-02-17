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陳其邁：高市65歲以上長輩施打追加劑 仍發500元禮券

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，65歲以上長輩施打追加劑，仍會發500元禮券。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁表示，65歲以上長輩施打追加劑，仍會發500元禮券。記者王昭月／攝影

疫情雖趨緩，不過各縣市仍持續加碼推動疫苗施打。高雄市長陳其邁表示，高市關注的是致死率或重症比例較高的高風險族群，因此65歲以上長輩，仍會發放500元禮券，也會持續拓展社區接種站，提高長輩打疫苗的方便性。

陳其邁今早表示，高雄65歲以上已打完第3劑的長輩約79.6%，打完第4劑大概是5成左右，所以追加劑其實還是要再增加。

因應COVID-19社區化、流感化，高市府比較關注的還是致死率或重症比例較高的族群，所以長輩們是施打對象。從最近幾次變種病毒株來看，重症或死亡比例其實差異都不大，但現在不管是BA.5或者BA.2.75病毒株，都存在交叉保護力不足或疫苗保護時間逐漸減少的情形，所以追加次世代疫苗，仍有其必要性。

陳其邁說，高市65歲以上長輩施打疫苗，仍會發放500元禮券，並會在醫療院所、或持續開拓社區接種站，增加長輩打疫苗的方便性。

高雄市衛生局表示，目前規劃設籍在高雄市65歲以上長輩，不限劑次接種，到社區接種站、醫療院所打疫苗都獎勵500元禮券。

次世代疫苗 陳其邁 禮券

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