高雄市六成四監視器使用超過8年 議員不滿汰換速度太慢

全高雄市六成四監視器使用8年以上，常有民眾報案後發現公家監視器無法運轉或畫面不清楚，警局今年卻只編近4千萬預算汰換532支老舊監視器，無預算新增。議員憂心汰換速度太慢，長期陷入惡性循環，應爭取超收的違規罰鍰或預備金提高預算。高市警局表示，法規規範罰款無法用來改善監視器，除市政預算外，也向中央爭取補助，另調用店家或行車紀錄器，可達成偵防目的。

高市議會今天審議警局預算，議員關心監視器預算的運用範疇。警察局指出，全市2萬3294支監視器，其中1萬5024支使用年限超過8年，今年預算可汰換532支，平均每支成本約9萬元。

議員劉德林、李雅靜指出，監視器是預防犯罪的利器與依據，目前妥善率92％不夠高，若發生案件會讓第一線人員承受莫大壓力，該挹注更多經費改善監視器。

議員王耀裕說，交通罰鍰編列15億，但實際都會超收達22億，這筆錢要用來建置監視器。議員陳麗娜、陳玫娟也支持運用交通違規收入來改善設備，並說，約需1億才能追得上汰換速度，不然會一直陷入惡性循環之中，警局也可以爭取市長預備金，要為捍衛人民安全，努力突破法規問題。

局長林炎田表示， 交通罰款有專款專用問題，法規限定只能用在六大項目，不能用在監錄系統；除市政預算編列外，警局也有向中央爭取補助，或請民間裝設，甚至移動既有監視器來達成促進治安作為，另可以調用店家或私人行車紀錄器。

議員林智鴻主張，智慧路網已成趨勢，警局要跟交通局結合，讓監視器具備多功能使用效應。議員陳致中認為，很多重要或易肇事路口未裝設監視器應改善，警用汽機車超齡汰換也需要重視。局長林炎田回應，今年度編4620萬採購新車，汽車逾齡率可降低為32.5％、機車53.4％，會繼續努力。