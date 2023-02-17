陳其邁3月將出訪日本 參加東京食品展推銷高雄農特產

疫情趨緩，邊境逐步解封，高雄市長陳其邁繼去年選後快閃式低調赴日參訪，規畫3月親自率團參加日本東京食品展，行銷高雄優質農特產品，同時拜會高雄姊妹市。

陳其邁今早受訪時談到3月出訪一事，指此行主要是參加3月東京食品展，對高雄農民朋友來講，能夠行銷高雄最好、品質最優良的農特產品，是最重要的活動。

陳表示，日本對高雄來說是非常大的市場，我們一方面推動國際行銷，但擴展海外的市場，分散風險也非常重要，所以他會親自率隊，此行也會到姊妹市進行經貿與城市交流。

陳其邁最近一次出訪，是於去年12月中旬市長選舉結束後，率市府行政暨國際處及海洋局官員低調赴日，除拜會東京都知事小池百合子、與日本友台議員餐敘交流，還前往豐洲市場參訪取經；這也是他在第一任屆滿前夕，首次訪日。