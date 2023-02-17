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不讓中部專美於前 陳其邁指3月會重啟南部區域治理平台

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁（右二）指南部區域治理平台3月將重啟。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁（右二）指南部區域治理平台3月將重啟。記者王昭月／攝影

中部縣市以台中市政府為首，已啟動區域治理合作平台，高雄市長陳其邁今早視察旗津國中雙語教育成果前也表示，南部區域治理平台3月會重新啟動，整合嘉義以南縣市共同關心的議題，緊密合作解決。

陳其邁表示，南部其實之前就成立過南部區域治理平台，我們會在3月時重新啟動，因為不管是票證的整合、交通，甚至是水資源或環境永續、淨零排放等議題，都有些區域間的問題需要解決。

他說，南部區域治理平台初步包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖，還有台東也都會參加，前置作業先由幕僚作業整理一些各縣市彼此關心的議題。希望在區域治理平台裡面，能夠針對全球關注的一些議題，或縣市彼此之間的合作問題交流意見，大家更緊密的合作，來解決區域治理的問題。

嘉義 陳其邁

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