陳其邁3月擬訪日 拜訪熊本城等地拚城市行銷

疫情解封，國際交流重啟，高雄市長陳其邁第二任期除了拚市政，也想為高雄結交更多朋友。陳其邁預計3月5日啟程訪日，除率團參加東京食品展，也將拜訪友好城市熊本，並走訪福岡等地，市府此行有邀高雄市議員同行，是陳其邁上任以來首次大型出訪。

陳其邁一行人日本行預計3月5日出發，6日出席東京國際食品展台灣館記者會，7日出席食品展台灣館開幕式並拜會企業，8日拜會熊本市市長及熊本縣知事，9日行程持續停留在熊本，預計參訪企業及參觀熊本景點。之後轉往日本九州北部，10日拜會福岡縣知事，11日返回台灣。

陳其邁此趟日本行橫跨農業、經發及行國處業務，3月5日至9日的東京食品展由農業局主責，有邀農會代表、高雄廠商和企業同行，盼強化在日本市場能見度，衝刺疫後經濟。參訪企業部分是經發局負責安排，城市交流事務以行國處為主，各局處各司其職。

高雄和日本一向互動密切，過去3年因疫情因素，與友好城市、姊妹市交流互訪受阻，高雄市行國處團隊仍相當積極，透過展覽、視訊等方式，讓國際友誼線上延續，保持互動熱度，也在防疫議題上互助與關懷。

去年12月中旬、第一任期屆滿前夕，陳其邁低調訪日3天，人已經飛到日本，市府才發出新聞稿說明訪日動態。市府官員解釋，該趟行程籌備期較趕，也尊重拜訪對象東京都知事小池百合子作風，不得不低調處理。陳其邁去年12月日本行，還有參訪豐洲市場，汲取高雄前鎮漁港改建參考，一結束立即返台，72小時鐵人行程，符合陳其邁緊緊緊風格。

今年1月13日，熊本縣蒲島郁夫知事、熊本市大西一史市長偕縣市議會議長，加上產業代表及媒體近60人訪問高雄，大陣仗拜會陳其邁，該次會面上，陳其邁強調重啟高雄與熊本直航為首要工作，熊本蒲島知事與大西市長也邀請陳其邁回訪熊本。

陳其邁指出，日本總在重大事件時伸出溫暖的手，用患難見真情形容最貼切，包括疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共420萬劑疫苗，2014年高雄氣爆、2021年城中城火災後也發起募捐，一同見證、實踐台日友好。

2017年1月11日，高雄市與日本熊本縣、熊本市簽署三方友好交流協定書，關係升級為友好城市。市府表示，兩地是2017年締盟，過去6年來歷經疫情等挑戰，友情愈陳愈香，每次交流過程，兩地吉祥物常成焦點，有人認為「熊本熊」與「高雄熊」有兄弟臉，為外交場合增添趣味性。

高雄與日本熊本都是重要的產業城市，陳其邁曾說，雙方有高度相似的產業結構，熊本城市行銷經驗也值得高雄借鏡，高雄以發展半導體供應鏈S廊帶為目標，近年全力發展各式高科技產業園區，台積電將在兩地設廠營運，雙方未來在半導體產業合作將更密切。