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金門唯一陸資企業陸島酒店將法拍 員工聞訊心情平靜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司今天傳將法拍，預計3月15日由金門法院執行第一次拍賣。記者蔡家蓁／攝影
陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司今天傳將法拍，預計3月15日由金門法院執行第一次拍賣。記者蔡家蓁／攝影

陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司今天傳將法拍，預計3月15日由金門法院執行第一次拍賣，陸島酒店董事長特助許瑞芸在受訪時表示，在中午確實有收到法院的法拍公文，針對此事，公司立場是暫不回應；但還是會維持正常營運。

位於金門縣金寧鄉的陸島酒店，該酒店原先為台資金寶來飯店，陸方資金在2014年向投審會申請匯入2.8億元，全資買下當時已顯老舊的旅館並進行改裝後，於2016年時對外營運。

陸島酒店當初是台灣金門唯一一家陸資民營企業，也是唯一一家在台取得永久土地的所有權陸資企業，全盛時期，包括「兩岸成年禮活動」等活動，都在此舉行，央視還有派人前來採訪報導，但隨著兩岸關係急凍，在去年1月先是傳出破產，近期更傳出將法拍，讓不少人聞之不勝唏噓。

據了解，陸島酒店董事長吳椿江是福建龍岩人，他在去年1月曾表示，陸島酒店向中國進出口銀行廈門分行貸款額度雖授信為1.8億人民幣，但實際支取僅為6931萬元，貸款期限至2024年6月30日止，後來卻遭大陸銀行抽銀根，並授權台灣管理銀行台灣中國信託商業銀行於2019年7月2日宣告金門陸島酒店有限公司違約，並要求提前一次性歸還6931萬元貸款餘額。後來酒店研擬提出破產計畫，沒想到近期便傳出遭到法拍。

人在廈門的吳椿江，在這段期間雖然做了不少努力，也多次協調中國進出口銀行廈門分行，但無功而返。

許瑞芸表示，對於法拍一事，公司目前低調暫不回應，飯店是正常營運中，問及員工們的心情，許瑞芸表示，員工們得知這件事，心情都很平靜。

根據福建金門地方法院的拍賣公告訊息，陸島酒店為地上三層與地下一層的建築物，共計有47間房間，該酒店基地面積約1666.81坪、建物面積約928.43坪。

許瑞芸提及，陸島酒店在疫情期間都維持正常營運，現在也是，並未裁員，飯店目前所賺的錢，都用來做飯店平日開銷，營運情況一切正常； 許瑞芸透露，因為疫情，她已經快3年沒看到老闆，但她覺得老闆是很認真在做事的人，只是「天不時、地不利、人不和」狀態，時不我與，付出的跟回報顯然無法成正比。

陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司今天傳將法拍，陸島酒店董事長特助許瑞芸在受訪時表示，公司暫不回應，但還是會維持正常營運。記者蔡家蓁／攝影
陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司今天傳將法拍，陸島酒店董事長特助許瑞芸在受訪時表示，公司暫不回應，但還是會維持正常營運。記者蔡家蓁／攝影

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