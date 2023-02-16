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屏東YouBike2.0上線2周破萬人次 潮州增站費率再優惠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東公共自行車Youbike2.0，2月1日從屏東市出發，屏東市已達31站，上線2周騎乘人次破萬，16日今起在潮州鎮新增7站點，縣長周春米邀請大家來潮州來趟鎮內小旅行。圖／屏東縣府提供
屏東公共自行車Youbike2.0，2月1日從屏東市出發，屏東市已達31站，上線2周騎乘人次破萬，16日今起在潮州鎮新增7站點，縣長周春米邀請大家來潮州來趟鎮內小旅行。圖／屏東縣府提供

屏東公共自行車Youbike2.0，2月1日從屏東市出發，屏東市已達31站，上線2周騎乘人次破萬，16日今起在潮州鎮新增7站點，同樣陸續汰換原Pbike站點。

民眾在今年底前來屏東騎乘YouBike 2.0享前30分鐘免費優惠，屏東縣政府為造福縣民，經協調營運廠商後騎乘費率再優惠，自即日起費率調整為第31分鐘起至4小時內每30分鐘10元、4到8小時內每30分鐘20元、超過8小時每30分鐘40元、未滿30分鐘以30分鐘計算。

縣長周春米表示，屏東公共自行車新系統YouBike 2.0今在潮州鎮上線營運7站點，除方便民眾通勤學，可從潮州轉運站前停車場站點出發來場鎮內小旅行，串聯潮好玩幸福村及潮州鐵道園區等站點，並可騎乘YouBike 2.0穿越潮州泗林綠色隧道到林後四林平地森林園區，透過綠運輸YouBike 2.0低碳交通運具感受屏東慢活、休閒的風情。

縣府交旅處說明，因應新系統YouBike 2.0上線，2月採雙系統營運，逐步將Pbike站點退場，原屏東公共自行車系統Pbike維持不中斷服務，站點營運至2月28日凌晨零時，電話客服及查詢官方網站、官方APP、LINE將於3月1日凌晨零時起停止服務。

交旅處提醒，Pbike及YouBike 2.0雙系統營運期間，兩系統間並不相容，皆有專屬借還車站點，租賃前請留意站點資訊，個別營運租賃站資訊可至Pbike屏東公共自行車資訊網、Pbike App及YouBike官網、YouBike 2.0 APP等系統查詢。

維持屏東縣民眾騎乘YouBike權益，經協調營運廠商微笑單車股份有限公司，來屏東騎乘YouBike 2.0享前30分鐘免費優惠外，並自即日起YouBike 2.0費率調降為第31分鐘起至4小時內每30分鐘10元、4~8小時內每30分鐘20元、超過8小時每30分鐘40元、未滿30分鐘以30分鐘計算。

至於2月1日至2月15日使用YouBike，原費率與新公告的費率差額不退費，新費率從今年2月16日起實施，另單次租車（非會員）不適用前30分鐘騎乘補助及公共自行車傷害險，建議民眾可先註冊會員後，並完成免費公共自行車傷害險投保程序，方可享受騎乘補助及保險權益。

屏東公共自行車Youbike2.0，2月1日從屏東市出發，屏東市已達31站，上線2周騎乘人次破萬，16日今起在潮州鎮新增7站點，縣長周春米邀請大家來潮州來趟鎮內小旅行。圖／屏東縣府提供
屏東公共自行車Youbike2.0，2月1日從屏東市出發，屏東市已達31站，上線2周騎乘人次破萬，16日今起在潮州鎮新增7站點，縣長周春米邀請大家來潮州來趟鎮內小旅行。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 YouBike YouBike 2.0 周春米

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