潮州聯合辦公大樓6月底完工 鎮長盼搬遷後空間能再利用

為盡早改善屏東縣潮州鎮鄉親洽公環境與提升行政效率，縣長周春米上任後多次緊盯潮州聯合辦公大樓興建工程進度，周春米今下午到工地視察，預計今年6月底完工。潮州鎮長周品全也向縣長反映，現有行政空間希望能提供給鄉公所利用，周春米表示，將會傾聽地方需求，開協調會討論。

周春米說，潮州鎮內各公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞與停車空間不足等問題，常造成民眾辦理各項公務要四處奔波。為改善民眾洽公環境與提升行政效率，縣府自籌縣款規畫，並積極向中央爭取經費興建潮州聯合辦公大樓。

周春米說，潮州聯合辦公大樓是地上5層、地下2層，1樓為衛生所及日照中心，2、3樓為地政事務所，4樓為戶政事務所，5樓則是屏東縣政府財稅局潮州分局，而地下2層提供212席汽車停車位。建築外觀有文化樓梯的設計，連結一旁潮州戲曲故事館，將來若有表演活動，可成為共同使用的場地，且整體建築外觀設計具現代化，未來勢必成為社區新亮點。

潮州鎮長周品全今也出席會勘，新建的辦公大樓就在鎮公所旁邊，周品全說，鎮公所空間也不敷使用，鎮公所2樓是代表會，希望縣府轄下公務機關集中到新大樓後，閒置空間能讓公所多加利用。

周春米說，搬遷後的閒置空間，縣府有初步計畫，會好好利用活化，考量鎮公所需求，會再開協調會確認，工欲善其事必先利其器，讓工作人員同仁有更好的工作效率。