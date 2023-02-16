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潮州聯合辦公大樓6月底完工 鎮長盼搬遷後空間能再利用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左三）今下午視察潮州聯合辦公大樓興建工程進度。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左三）今下午視察潮州聯合辦公大樓興建工程進度。記者劉星君／攝影

為盡早改善屏東縣潮州鎮鄉親洽公環境與提升行政效率，縣長周春米上任後多次緊盯潮州聯合辦公大樓興建工程進度，周春米今下午到工地視察，預計今年6月底完工。潮州鎮長周品全也向縣長反映，現有行政空間希望能提供給鄉公所利用，周春米表示，將會傾聽地方需求，開協調會討論。

周春米說，潮州鎮內各公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞與停車空間不足等問題，常造成民眾辦理各項公務要四處奔波。為改善民眾洽公環境與提升行政效率，縣府自籌縣款規畫，並積極向中央爭取經費興建潮州聯合辦公大樓。

周春米說，潮州聯合辦公大樓是地上5層、地下2層，1樓為衛生所及日照中心，2、3樓為地政事務所，4樓為戶政事務所，5樓則是屏東縣政府財稅局潮州分局，而地下2層提供212席汽車停車位。建築外觀有文化樓梯的設計，連結一旁潮州戲曲故事館，將來若有表演活動，可成為共同使用的場地，且整體建築外觀設計具現代化，未來勢必成為社區新亮點。

潮州鎮長周品全今也出席會勘，新建的辦公大樓就在鎮公所旁邊，周品全說，鎮公所空間也不敷使用，鎮公所2樓是代表會，希望縣府轄下公務機關集中到新大樓後，閒置空間能讓公所多加利用。

周春米說，搬遷後的閒置空間，縣府有初步計畫，會好好利用活化，考量鎮公所需求，會再開協調會確認，工欲善其事必先利其器，讓工作人員同仁有更好的工作效率。

縣府財稅局表示，工程在2020年8月動工，總經費計6.7億元，縣府自籌5.07億，由交通部公路總局補助1億1851萬餘元、衛生福利部補助5320萬元，預計今年6月30日完工，屆期將以全新面貌呈現，為鄉親帶來更便捷、優質的洽公環境。

屏東縣長周春米（右二）今視察潮州聯合辦公室興建大樓進度，潮州鎮長周品全（左一）向周春米反映，希望閒置後的辦公廳舍可以讓鎮公所運用活化。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右二）今視察潮州聯合辦公室興建大樓進度，潮州鎮長周品全（左一）向周春米反映，希望閒置後的辦公廳舍可以讓鎮公所運用活化。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右四）今天下午視察潮州聯合辦公大樓興建工程進度。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右四）今天下午視察潮州聯合辦公大樓興建工程進度。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）今下午視察潮州聯合辦公大樓興建工程進度，聆聽工程簡報。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）今下午視察潮州聯合辦公大樓興建工程進度，聆聽工程簡報。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣政府

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