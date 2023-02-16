倒數30天 高雄仍有1500家農地工廠未送改善計畫

政府輔導農地工廠邁向合法化，核准工廠須在3月19日之前提出改善計畫書。高市府經發局統計，全市1800家提送計畫，仍有1500多家尚未提送，截止日進入倒數計時，業者應把握法定期限提出申請。

高雄市4412家農地工廠申請納管，970家臨登轉特登工廠不用再送改善計畫，已送1800多家，仍有1500多家尚未遞交。

高市經發局指出，依據工輔法及特定工廠登記辦法，申請納管的未登工廠應在今年3月19日前提送改善計畫，因截止日為假日，延長受理至3月20日止。此外，申請納管工廠提報的改善計畫，改善計畫包含外部消防水源、環保、自檢表及建築物配置圖等內容，核定後要在2年內完成，如有正當理由無法在期限完成者，最遲要在119年3月19日前完成，並取得特定工廠登記。

此外，如有規畫用地變更的工廠，須在121年3月19日前提出用地變更計畫，且最晚須於129年3月19日前取得一般工廠登記，才算完成工廠登記合法程序。業者若有任何疑問，可電洽特登辦公室專線：07-9697095。