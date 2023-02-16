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屏東廢棄牛舍變身圖書室 奪德國柏林設計銀獎

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣政府活化萬丹鄉興化廍廢棄牛舍閒置空間，改造成「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，獲2023德國柏林設計獎景觀設計項目銀獎，落實人民安居結合在地文化美學。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，爭取營建署補助社區規劃師再創佳績，萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造成「廍廍安全－幸福學堂」圖書室，在世界各地提案激烈競爭中，奪得德國柏林設計BERLIN DesignAwards 2023銀獎。

屏東縣長周春米表示，縣府團隊為保存傳統文化特色、留下歷史紋理，同時感謝輔導團隊樹德科技大學、屏東縣萬丹鄉興化廍文化發展促進會及4名社區規劃師共同努力，融合共享讀書與安心學習精神，頹圮之牆變成滿室書香，提供老中青少聚會場所，成為具地方文化特色的閱讀空間。

城鄉處指出，屏東以「越在地、越國際」的城鄉品牌設計理念，結合營建署補助社區規劃師，將屏東在地特色融入設計改造，活化廢棄閒置空間，將萬丹鄉一處廢棄的牛舍翻轉成幸福學堂。

城鄉處提及，屏東致力於將社區的能量，結合藝術、生態、環境保護、文化傳承、社區照顧需求開發地方特色，中央與地方力量共同改造後躍上國際，目前社區規劃師已完成248個打造點，共同落實人民安居結合在地文化美學。

屏東縣政府 萬丹 柏林

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