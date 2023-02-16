屏東縣府率團赴泰國參加旅展 搶攻國際觀光客

邊境解封，屏東縣政府交通旅遊處率屏東各觀光相關協會、聯盟赴泰國曼谷，參加今天起一連舉行4天的國際旅展，搶攻市場，推廣多元文化特色，吸引更多泰國民眾至屏東旅遊。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，16日至19日在泰國曼谷舉行的國際旅展，聚集各國展攤，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情政策鬆綁，民眾報復性出國旅遊，屏東縣府看準時機及商機，派員前往參加。

屏東縣府人員指出，三年一科的屏東迎王活動即將在2024年10月登場，百年歷史加上祭典規模壯觀，國際媒體紛紛爭相報導，透過繞境、法會、送王燒船等儀式，有祈福、消災、解厄之意，是篤信廟宇宗教的泰國民眾，不可錯過的屏東迎王平安祭典之旅。

屏東縣交通旅遊處表示，屏東33個鄉鎮各有特色的人文風情，延伸不同風味在地小吃，多元族群的原民部落、六堆客家歷史，及近年新亮點勝利星村與屏菸1936文化基地，保留歷史紋理，結合藝術新意，都會是泰國民眾喜好的旅遊元素。

另外，縣府透過旅展到泰國交流互動，促進台泰雙方情誼，邀請更多網紅部落客及媒體前來踩線，帶領泰國民眾進而了解認識屏東，以屏東為旅遊首選，體驗沉醉屏東的迷人風光。