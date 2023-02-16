班班吃石斑 周春米保證屏東縣學童吃滿4次石斑魚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府由教育處與海洋及漁業事業管理所合作，盤點轄內各公立國中小資源，協調石斑魚供貨廠商量能，讓學童吃滿4次石斑魚。圖／屏東縣府提供
屏東縣府由教育處與海洋及漁業事業管理所合作，盤點轄內各公立國中小資源，協調石斑魚供貨廠商量能，讓學童吃滿4次石斑魚。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府響應行政院推行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，啟動公立國中小學「班班吃石斑」專案，上學期已讓屏東縣206所國中小6.3萬名學童營養午餐吃到2次石斑魚，這學期一開學再安排供應1次石斑魚；縣長周春米說，縣府由教育處與海洋及漁業事業管理所合作，盤點轄內各公立國中小資源，協調石斑魚供貨廠商量能，讓學童吃滿4次石斑魚。

「這個魚好好吃」、「石斑魚又香又可口，我最喜歡吃了」、「石斑魚吃起來軟軟QQ完全無刺」、「我以前都不喜歡吃魚，這個好Q喔，我可以吃很多。」教育處指出，去年11月時第1次為縣內學童供應石斑魚料理，學生們吃得津津有味，隨即在今年1月提供第2次石斑魚料理，孩子們反應很熱烈。

新學期一開學，教育處將在2月21日至23日再次安排第3次石斑魚，教育處表示，依海漁所建議，石斑魚料理以清蒸方式最能嘗到魚的鮮甜，學校結合團膳業者烹調巧思，有的加入破布子等食材，讓孩子吃到不同美味。

海漁所表示，此次供應的石斑魚均是國產可溯源石斑魚，皆經去頭、尾、骨、取肉、完整去刺及截切等冷凍加工處理，並加強品管，由專人再次觸摸檢查是否清除魚刺，作成石斑魚片或魚丁等成品，方便料理。

屏東市中正國小營養師原先擔心包冰率較高，有多備料，但驗收時發現包冰率及收貨溫度皆符合標準、包裝完整未吸濕，食材品質優良，烹調過程順利，學生們均豎起手指說好吃！

周春米表示，屏東縣為石斑魚養殖大縣，供應給學校漁貨100%從屏東運送去加工廠加工，縣府全力支持屏東漁民辛苦養殖石斑魚產業，讓屏東縣的小孩吃到在地最優質的石斑魚。

屏東縣府由教育處與海洋及漁業事業管理所合作，盤點轄內各公立國中小資源，協調石斑魚供貨廠商量能，讓學童吃滿4次石斑魚，生鮮石斑魚。圖／屏東縣府提供
屏東縣府由教育處與海洋及漁業事業管理所合作，盤點轄內各公立國中小資源，協調石斑魚供貨廠商量能，讓學童吃滿4次石斑魚，生鮮石斑魚。圖／屏東縣府提供
屏東縣中正國中營養午餐石斑魚料理。圖／屏東縣府提供
屏東縣中正國中營養午餐石斑魚料理。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 周春米 班班吃石斑

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