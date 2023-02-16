馬祖網路大斷訊民眾叫苦連天 首長與民代到中央抗議

馬祖網路大斷訊的事件越演越烈，自從台馬之間第三海纜斷訊後，造成馬祖地區民眾網路通訊大受影響，包括連江縣立法委員陳雪生、連江縣長王忠銘、議長張永江今天下午率領著連江縣議會全體議員，集體前來台北向中央發聲，對於中央政府及中華電信束手無策，漠視離島居民權益，表達嚴正抗議。

台馬之間第二海纜及第三海纜，分別在2月2日及2月8日斷訊，先前邀集了馬祖地區的中華電信營運處解釋後續處理狀況，但至今發生快10天，仍舊毫無進度，且中華電信表示需等候排定4月底的國際海纜船維修排程修復，如此一來，導致民眾將長達近3個月時間無正常網路可使用。

據了解，馬祖地區的年輕人很多都反應，「可以沒飯吃，但是就是不能沒網路」。馬祖旅宿業者也哀鴻遍野，不少人都表示「自從網路斷訊後，我們民宿業者都無法即時處理住宿作業，要前來的旅客都怨聲載道。」雖然目前啟用了無線微波作為緊急備援，但也是緩不濟急的方案，無法落實馬祖鄉親使用的基本需求。

王忠銘日前詢問中華電信，面對斷纜後續的作為，解決的方案竟是淡水─東引─南竿的「台馬第四海纜」及陽明山衛星中心設置「第三備援微波」，這些方案，都是日後才能完成的設置，完全無法解決當下的燃眉之急，如此答覆，也讓馬祖地區的民眾炸鍋，不排除召集共同來到台北街頭遊行抗議。