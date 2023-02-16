三總澎湖分院獲國家品質標章認證 連續4年蟬聯

三總澎湖分院以C肝根除計畫「監必清也」為主題，今年再獲國家品質標章認證，這也是分院連續第4年蟬聯，為澎湖醫療取得最佳見證及肯定。

三總澎湖分院今天發布新聞訊息表示，C型肝炎病毒傳染途徑，主要來自於血液跟體液，為了從源頭根除C型肝炎，三總澎湖分院在前院長、現調任軍醫局衛勤保健處長施宇隆指導下，與法務部矯正署澎湖監獄合作，辦理免費肝炎篩檢活動，找出潛在肝炎病患，以期達到早期診斷、治療達到「C肝清零」目標。

三總澎湖分院近3年篩檢結果，C肝感染者占總篩檢人數約34%至36%，澎湖監獄C肝治療成效卓著，經過第1次大篩檢及治療後，數據已逐年下降，只要受刑人能夠接受完整治療，C肝治癒率為100%。

三總澎湖分院表示，這是全台首次由醫院和澎湖衛生局合作至監獄進行C肝根除計畫的篩檢及治療，此一監獄肝炎篩檢及治療模式，由法務部矯正署開始推廣至全台各矯正機關，相關成果院方同時已陸續發表於國際期刊、各學術會議演講等。

三總澎湖分院表示，分院長胡曉峯14日代表醫院接受授獎認證，透過SNQ國家品質標章認證，為澎湖醫療獲得最佳見證及肯定。