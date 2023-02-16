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高市港明里、南燕里2月19日補選里長 海光里下月登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市第4屆里長去年11月26日落幕，不過有3里需要辦理補選。高市選委會今天發布選舉公告，小港區港明里及燕巢區南燕里長將在2月19（星期日）補選，港明里6人登記參選、南燕里3人登記，另外鳳山區海光里補選預定在3月11日（星期六）舉辦，4人登記參選。

去年里長選舉落幕後，小港區港明里長當選人李文正、燕巢區南燕里長當選人龔榮源皆在上任前因病辭世，另有鳳山區海光里長當選人鍾翠民任職軍醫院，當選後向市府提出不就職聲明書，中央選委會審核後須辦補選。

高市選委會指出，依選罷法規定，當選人於就職前死亡，應自死亡之日起3個月內完成重行選舉投票，港明里及南燕里2月14日到2月18日為競選活動期間，2月19日投票，上午8時起至下午4時。

小港區港明里候選人依號次分別為徐浩恆、陳源泉、鄧春山、李浤群、李紘毅、陳居財，選舉人數2878人。南燕里候選人為王建順、高慈剛、龔映羽，選舉人數3712人，其中高慈剛曾任南燕里第一屆至第三屆里長，此次捲土重來，龔映羽則是上任前不幸病故的龔榮源女兒，繼承父親遺志為民服務。

高市選委會表示，鳳山海光里訂在3月11日（周六）補選，共有4人登記，吳梁月鳳、王廷祐、廖國誌、蘇麗如，目前資格審查中，尚未公告。

高市燕巢區南燕里3人競選里長，將在2月19日投票。圖／取自高市選委會
高市燕巢區南燕里3人競選里長，將在2月19日投票。圖／取自高市選委會
高市前鎮區港明里6人競選里長，將在2月19日投票。圖／取自高市選委會
高市前鎮區港明里6人競選里長，將在2月19日投票。圖／取自高市選委會

選委會 高雄市 選罷法

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