拚綠能標竿企業 金湖廣場打造金門首座「綠電大樓」

近年來因氣候變遷與疫情衝擊，低碳永續已成為全球趨勢，綠色旅遊更是後疫情時代的旅遊首選，金門縣政府推動智慧低碳島多年，響應縣府政策，昇恆昌不畏高昂建置費用，在位於金門的金湖廣場暨飯店頂樓，投資興建太陽光電發電系統，每年可發電量約為58,670度電，相當於是15個家庭一年的用電量，成為金門首座「綠電大樓」。

昇恆昌集團長期投入公益關懷及永續發展，2022年達到總減碳排900萬公斤的目標，而今年更獲得經濟部標檢局核發「國家再生能源憑證」，成為金門首間「綠電大樓」企業，致力成為金門低碳觀光標竿企業。

據了解，昇恆昌投入永續發展以來，推動各項節能減塑、無紙化及回收循環再利用等政策。積極響應金門智慧低碳島政策，2022年在經濟部標準檢驗局、能源局、金門縣政府及台灣電力公司等多方單位指導合作下，昇恆昌不畏高昂建置費用，在位於金門的金湖廣場暨飯店頂樓，投資興建太陽光電發電系統，每年可發電量約為58,670度電，相當於是15個家庭一年的用電量。

2023年更成功成為金門第一個取得經濟部國家再生能源憑證中心查核通過的案場，此太陽光電發電系統，自發自用外更產出綠電憑證，以行動支持永續綠能發展，提升金門在地的減碳能量。