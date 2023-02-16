2023高雄國際遊艇展傳停辦 藍綠議員要求海洋局多努力

高雄是遊艇製造業重鎮，每2年舉辦一次台灣國際遊艇展今年可能再度喊卡，藍綠議員轟高市海洋局鬆散未與業界接軌，活動愈辦愈小，國際變成國內展。海洋局表示，高市府非主辦單位，疫情因素停辦多年，廠商因效益低影響參展意願，會持續朝降低場租等方法提高業者參展意願，另辦海洋派對也有行銷效果。

國際遊艇展是雙年展，2014年3月起開辦，2020年起因疫情因素停辦迄今。台灣遊艇公會理事長龔俊豪表示，今年不因疫情舒緩補辦去年未辦的遊艇展，原則上明年才辦。

市府海洋局今年編列450萬遊艇展預算，國際遊艇展停辦受關注。議員邱俊憲指出，高雄是遊艇製造重鎮，市府應該要盡量爭取舉辦，或改變主辦方式，若不辦國際遊艇展，也要有是否有其他方式讓國際買客可以跟產業對接。

議員湯詠瑜也說，遊艇展在大家熱情下開始舉辦，成為高雄亮點之一，海洋局應該要多了解廠商為何不參加，思考如何藉由展覽達到行銷目的，讓潛在買家願意來台灣參觀。

海洋局長張漢雄回應，遊艇展通常在3月舉辦，今年還沒確定辦不辦，前2、3年確實因為疫情停辦，目前已跟外貿協會及遊艇公會積極協商中，初步了解參展接到的訂單不是很理想 ，所以業者參展意願不是很高，會朝降低場地收費等方式提高意願。

「展覽若愈做愈小，國際展變成台灣自己展，這樣很淒涼！」議員黃飛鳳說，3月即將到來，現在準備根本來不及，海洋局應該要與業界密切聯繫，多了解客戶需求及統籌資源，韓國政府出資協助產業，曾親眼目睹美國紐約街頭整面牆都是韓國產業廣告，政府也應該要拿出來這種精神。

議員黃彥毓建議，國際展覽的觀光效益很高，會展辦公室要發揮功能，跨局處合作促成展覽。議員陳麗娜也提出，廠商反映運船進展覽館要花不少錢，布置也要花錢，花很多錢參展，但實際效應沒那麼好，AR、VR等虛擬實境方式辦展也可以吸引人潮。