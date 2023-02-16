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影／南韓黑鷹T-50教練機降落高雄 吸引航空迷搶拍

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導

隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面，現場手機，相機快門聲拍不停。

澳洲航空展將於2月28日至3月5日，在墨爾本舉行，韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊從原州機場出發，航經台灣、菲律賓、印尼，前往澳洲參展。黑鷹特技飛行表演隊並非首次來台整補，去年8月18日韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機，也曾飛抵高雄小港機場，吸引大批航空迷、軍事迷爭睹。這批黑鷹特技飛行表演隊預計完成整補後。下午1點40分、2點、2點20分T-50B將陸續起飛離台，擔任後勤的AC-130運輸機也會隨後起飛，預計也將吸引大批航空迷前往拍攝。

隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行表演隊9架T-50教練機及1架AC-130運輸機，今天上午陸續降落高雄小港國際機場整補，預計將前往澳洲參加航空展，許多航空迷一大早就到機場外等候，拿著長鏡頭拍攝難得一見的軍機降落畫面。記者劉學聖／攝影
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小港機場 澳洲 空軍

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