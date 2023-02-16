高雄「崗山之眼」年度檢修 3月2日至15日休園兩周

高雄「崗山之眼」是北高雄著名景點，登高後可遠眺阿公店水庫美景，最高一年曾吸引超過38萬人潮出遊。高雄市觀光局指出，228連假之後進行例行性檢修保養，預計在3月2日至3月15日休園兩周，3月16日再重新開放遊客入園。

崗山之眼鄰近阿公店水庫，2018年高雄市府斥資1.3億在小崗山打造高40公尺、全長88公尺的天空迴廊，懸空步道以豎琴造型著稱。登高後視野佳，近看阿公店水庫，天氣晴朗時能看到高雄85大樓、台灣海峽、高雄港及屏東北大武山。

受疫情影響，崗山之眼人潮不如以往，近來人潮逐漸回流。觀光局指出，為提供遊客更安全及舒適環境，3月2日至15日休園進行年度例行性檢整，民眾可趁著228連假或3月16之後再排出遊行程，鄰近還有岡山羊肉、田寮月世界或旗山老街等景點可納入行程規畫。

觀光局提醒，崗山之眼聯外道路狹窄不利會車，遊客須搭乘接駁車上山，接駁站位在阿公店水庫管理中心及菜寮路和水庫路口，汽機車可停放在阿公店水庫管理中心、阿公店森林公園、菜寮路和水庫路口的停車場。