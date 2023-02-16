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高雄特色青創下午茶 春梅眉茶坊、her呷雞蛋糕陪你解悶

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「春梅眉茶坊」將傳統彈珠汽水融合現代好口味，懷舊又創新。圖／高雄市青年局提供
「春梅眉茶坊」將傳統彈珠汽水融合現代好口味，懷舊又創新。圖／高雄市青年局提供

高雄市協助有特色的在地青年創業店家，推薦兩家優質青創下午茶。左營區的「春梅眉茶坊」，是間融合復古與創新元素的手搖飲店；前金區允文街上的「her呷雞蛋糕」，主打有餡的雞蛋糕，內餡常令人驚豔。

高雄市青年局為減輕在地青年朋友創業壓力，持續推出青創補助方案，補貼租金、設備等，協助有特色的在地青創店家。「春梅眉茶坊」主打商品春梅眉西打系列，將童年的彈珠汽水融合現代的調製手法作改良，加上特製QQ果凍，外型彷彿是放大版的彈珠，清涼解渴也充滿兒時回憶。奶霜飄飄系列則是嚴選台灣在地茶葉沖泡，原茶加上奶霜外，再灑上手炒麵茶粉、芝麻粉、花生粉等傳統口味，甜鹹交錯的特殊口感讓客人齒頰留香。

春梅眉茶坊店內裝潢也亟具特色，使用霓虹燈、馬賽克磚、復古鐵窗花及傳統映像管電視等元素，表現出既復古又兼具時尚的裝潢風格。負責人許宜芳表示，透過茶坊的開設，與更多客人分享兒時記憶的美味，是一件很幸福的事情。

「her呷雞蛋糕」鄰近漢神本館，是當地的熱門網紅店，酥脆雞蛋糕裡包裹著Q彈的花生湯圓、芝麻湯圓，讓味道更有層次。店家也常配合節日推出特殊口味，像是情人節就推出金莎巧克力口味，過年期間推出松露干貝蟹味起司燒口味等，內餡都塞的鼓鼓的，客人口耳相傳是吃了會「爆漿」的雞蛋糕。

「her呷雞蛋糕」製作雞蛋糕時，會刻意保留周邊脆皮，是喜愛脆脆口感客人的最愛。負責人柯至柔表示，當初會著手雞蛋糕品牌的經營，主要是因為能夠配合先生工作的休假時間，一路走來從市集攤販到實體店面，都秉持單純的創業動機，將滿滿的誠意注入雞蛋糕裡。青年局青創補助補貼設備及租金，讓她可以減少開業的負擔，將更多的成本放在食材上，對客人端出更有品質的美食。

青年局長張以理表示，為了讓創業青年能夠在追求夢想的路途更順暢，青年局112年持續推出「高雄市政府青年創業貸款」，及各式創業相關補助等系列協助方案，有需求的青年朋友可以多加善用政府資源，為創業夢想造橋鋪路。

「Her呷雞蛋糕」口味獨具創意。圖／高雄市青年局提供
「Her呷雞蛋糕」口味獨具創意。圖／高雄市青年局提供
「春梅眉茶坊」復古融合現代，新舊並陳，作出不同於市場的新風格。圖／高雄市青年局提供
「春梅眉茶坊」復古融合現代，新舊並陳，作出不同於市場的新風格。圖／高雄市青年局提供
「Her呷雞蛋糕」從市集時期就一直是排隊名店，人潮絡繹不絕。圖／高雄市青年局提供
「Her呷雞蛋糕」從市集時期就一直是排隊名店，人潮絡繹不絕。圖／高雄市青年局提供

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