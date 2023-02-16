屏東縣潮州社會住宅「光春好室」縣府：最快5月動工

去年9月動土的屏東市社會住宅「瑞屏安居」，屏東縣政府亦爭取到在潮州鎮興建社會住宅「光春好室」，目前辦理基設審理中，最快將今年5月動工，總工程款逾10億元，預計在2026年年底完工，期望為潮州地區加值社區機能，吸引青年返鄉發展。

屏縣府指出，屏東地形狹長，幅員遼闊，希望屏北、屏中、屏南各建置一處社會住宅，以滿足各地居民租屋，屏南地區縣府已向內政部營建署提出資料，正在進行可行性評估，若通過後地點將設置在恆春鎮。

縣長周春米表示，屏東的社會住宅除給予弱勢族群救助，也是要讓有心創業或返鄉的青年能有安身之處，地點都選在繁華的市中心，以利提供便利的服務。

周春米日前視察「瑞屏安居」工程進度時特別指示，期望工期能加速，讓有需求的民眾盡快申請入住。潮州鎮的「光春好室」在志成路與興隆路交叉路口，到潮州夜市走路2分鐘，鄰近光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，距離潮州日式歷史建築文化園區及屏東戲曲故事館開車約5分鐘，環境多元且生活機能便利。

縣府指出，潮州社會住宅「光春好室」基地面積約為3700平方公尺，總工程款10億7000萬元，總戶數共172戶，分別有套房型94戶、身心障礙者社區居住單元1戶、三房型30戶、二房型47戶，附屬設施有托嬰中心、身心障礙者社區日照中心、身心障礙者社區日間作業空間，多樣化的各項設施也將滿足社區及周邊住戶基本生活需求，使生活機能越來越健全。