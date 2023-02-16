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屏菸「最潮」周年慶 大武門音樂祭演出卡司今公開

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「大武門」音樂祭2月25日、26日，引爆屏菸1936文化基地，屏東縣政府今曝光音樂演出全卡司豪華陣容，金曲歌王的「嘻哈詩人」蛋堡 （Soft Lipa）。圖／屏縣府文化處提供
「大武門」音樂祭2月25日、26日，引爆屏菸1936文化基地，屏東縣政府今曝光音樂演出全卡司豪華陣容，金曲歌王的「嘻哈詩人」蛋堡 （Soft Lipa）。圖／屏縣府文化處提供

「大武門」音樂祭2月25日、26日，將引爆屏菸1936文化基地，屏東縣政府今16日曝光音樂演出全卡司豪華陣容，除有金曲歌王的「嘻哈詩人」蛋堡 (Soft Lipa) 等12組歌手嗨唱，並邀請兩位國際級的塗鴉創作藝術家現場創作，集結音樂、市集、街舞比賽、藝術塗鴉等多元體驗，與民眾分享屏菸滿周年的喜悅。

屏東縣府文化處表示，屏菸迎接一周年，首度推出「大武門」音樂祭，以嘻哈為主軸，引入街頭藝術、嘻哈音樂，打造南台灣最潮的音樂品牌，成為全新潮流文化的基地，期吸引更多年輕人走進屏東，讓屏東成為充滿希望的年輕城市。

文化處說，此次音樂祭超級陣容包含以《家常音樂》一舉獲得金曲歌王的「嘻哈詩人」蛋堡 、BOXING樂團主唱、排灣族創作歌手葛西瓦，以及與許多知名歌手合作，說到電音絕不能錯過的DJ Mykal a.k.a.林哲儀，還有許多實力派嘻哈饒舌強者7LING、SOWUT、Jinbo 、縉 Jin、潮州土狗等歌手，再加上先前首波參與藝人熊仔、羅百吉 DJ Jerry、寬仔 KayC、Multiverse，共12組藝人點燃大武門音樂祭最潮流的嘻哈魅力。

活動也籌畫藝術創作專區，兩位國際級塗鴉創作藝術家，分別是作品皆以「NOE246」字樣結合當地文化的藝術家NOE246，其創作遍布世界各地街頭巷弄，曾與NIKE、VATIC、REMIX、DeMarcoLab、LAB等知名品牌聯手跨界合作，以及來自荷蘭的國際塗鴉藝術家FLEKS，其作品揉粹多年街頭經驗，以奔放的對比色彩、高端的噴繪技巧與細膩視覺性見名於塗鴉界，創作足跡遍布台灣、荷蘭、馬來西亞、英國等地。兩位藝術家將於屏菸現場完成塗鴉創作牆，並將開放民眾進行共創互動。

除了音樂、塗鴉藝術，還有不可或缺潮流文化市集，包含七大潮流服飾品牌prettynice、Sway the Don、OTA Select、Fe3c、Flash offical、Vicarius filii dei、Gr33n Skate Shop，以及美食攤位等至少40個品牌，活動資訊請關注屏菸1936文化基地臉書粉絲團。

大武門音樂祭塗鴉藝術家NOE246。圖／屏東縣府文化處提供
大武門音樂祭塗鴉藝術家NOE246。圖／屏東縣府文化處提供
大武門音樂祭塗鴉藝術家FLEKS。圖／屏東縣府文化處提供
大武門音樂祭塗鴉藝術家FLEKS。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 藝術家 品牌

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