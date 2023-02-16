屏菸「最潮」周年慶 大武門音樂祭演出卡司今公開

「大武門」音樂祭2月25日、26日，將引爆屏菸1936文化基地，屏東縣政府今16日曝光音樂演出全卡司豪華陣容，除有金曲歌王的「嘻哈詩人」蛋堡 (Soft Lipa) 等12組歌手嗨唱，並邀請兩位國際級的塗鴉創作藝術家現場創作，集結音樂、市集、街舞比賽、藝術塗鴉等多元體驗，與民眾分享屏菸滿周年的喜悅。

屏東縣府文化處表示，屏菸迎接一周年，首度推出「大武門」音樂祭，以嘻哈為主軸，引入街頭藝術、嘻哈音樂，打造南台灣最潮的音樂品牌，成為全新潮流文化的基地，期吸引更多年輕人走進屏東，讓屏東成為充滿希望的年輕城市。

文化處說，此次音樂祭超級陣容包含以《家常音樂》一舉獲得金曲歌王的「嘻哈詩人」蛋堡 、BOXING樂團主唱、排灣族創作歌手葛西瓦，以及與許多知名歌手合作，說到電音絕不能錯過的DJ Mykal a.k.a.林哲儀，還有許多實力派嘻哈饒舌強者7LING、SOWUT、Jinbo 、縉 Jin、潮州土狗等歌手，再加上先前首波參與藝人熊仔、羅百吉 DJ Jerry、寬仔 KayC、Multiverse，共12組藝人點燃大武門音樂祭最潮流的嘻哈魅力。

活動也籌畫藝術創作專區，兩位國際級塗鴉創作藝術家，分別是作品皆以「NOE246」字樣結合當地文化的藝術家NOE246，其創作遍布世界各地街頭巷弄，曾與NIKE、VATIC、REMIX、DeMarcoLab、LAB等知名品牌聯手跨界合作，以及來自荷蘭的國際塗鴉藝術家FLEKS，其作品揉粹多年街頭經驗，以奔放的對比色彩、高端的噴繪技巧與細膩視覺性見名於塗鴉界，創作足跡遍布台灣、荷蘭、馬來西亞、英國等地。兩位藝術家將於屏菸現場完成塗鴉創作牆，並將開放民眾進行共創互動。