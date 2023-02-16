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高雄2至4月迎演唱會熱潮 文化局加碼文化遊艇暢遊優惠

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市文化局再加碼推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票優惠。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局再加碼推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票優惠。圖／高雄市文化局提供

高雄今年2至4月迎來演唱會熱潮，有超過20場大型演唱會將陸續在高雄開唱，預估吸引超過40萬歌迷，其中外縣市占5成以上。市府已宣布推出「加食延暢」方案，規畫夜派對、露天電影及串聯在地宵夜美食酒吧，憑演唱會門票續攤免費喝一杯等活動；文化局今天再加碼推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票優惠。

高雄市文化局長王文翠表示，新好男孩（Backstreet Boys）和西城男孩（Westlife）相繼於2月18日及26日前進高雄開唱，迎來演唱會人潮，文化遊艇遊程推出船票超優惠折扣加碼，歡迎歌迷回味經典名曲後，隔天可遊高雄港，在舒適的海風中遨遊美麗港灣、走訪熱門文化景點。

文化局表示，因應演唱會到訪高雄人潮，推出文化遊艇加碼優惠，只要憑今年2至4月於高雄舉辦的任一大型演唱會（新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱）票根或購票證明，於演出的前後一日或當日購買文化遊艇指定航線：「棧貳庫大港巡航」或「棧貳庫-紅毛港文化園區來回船票(含該園區門票)」，每張演唱會門票即可享船票超優惠100元折抵。

文化遊艇遊程是高雄受歡迎文化觀光體驗之一，航線包含串聯高雄熱門文化景點「棧貳庫KW2」、「紅毛港文化園區」及「打狗英國領事館文化園區」等，更行經高雄貨櫃巨輪集聚的第二港口，視航線單程40至50分鐘，行進過程安穩舒適，可近距離欣賞世界各地大型輪船。文化遊艇上更安排專業導覽解說，讓遊客也能一聽沿途各式船舶背後的歷史與趣味大小事。

文化局表示，「紅毛港文化園區」為全台「大船入港」必收景點，地點落在高雄第二港口，可近距離欣賞國際船舶出入港口，為難得可感受國際型大港魅力的景點。園區有最佳觀賞「大船入港」地點的觀海平台，平假日皆可見民眾守在此處等待大船進出；園區規畫可互動式室內展示館、戶外展示區，安排專業導覽員定時導覽，更有全台獨有可360度旋轉的餐廳。詳細優惠、遊程及園區資訊，可上文化遊艇官網、紅毛港文化園區粉專查詢。

高雄市文化局再加碼推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票優惠。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局再加碼推出聽演唱會搭文化遊艇暢遊高雄港船票優惠。圖／高雄市文化局提供
紅毛港文化園區有最佳觀賞「大船入港」地點的觀海平台。圖／高雄市文化局提供
紅毛港文化園區有最佳觀賞「大船入港」地點的觀海平台。圖／高雄市文化局提供

演唱會 遊艇 文化局

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