土耳其救災消防員返台 屏東特搜大隊「救災無國界」

土耳其強震救災搜救隊返台，縣長周春米15日晚間到特搜大隊基地歡迎這群救災英雄返家，屏東特搜大隊副大隊長陳世鴻回憶這趟災區救援行動，他深刻感受「救災無國界」，最感動是當他們登機離開土耳其，土國人民沿路為他們鼓掌答謝。

「進入災區應映入眼簾是建築物倒了7、8成」，陳世鴻說，面臨嚴峻考驗，克服零下寒冷溫度作業環境，土國建築物多是空心磚，倒塌型態跟台灣倒塌建築不同，土國倒塌是千層派，結構不穩，若再遇到餘震，恐有倒塌危險。

陳世鴻說，台南、花蓮到土耳其地震都是在0206發生，每個地震環境不同，提升搜救人員救難經驗，下次若再面臨到類似情況可以更快速進入狀況。災區中也有讓人感動故事，零度作業環境，現場夜間寒冷，感謝土國民眾提供木材、火盆，協助取暖空間，救援時也給他們加油打氣。

2月6日土耳其和敘利亞發生芮氏規模7.8強震，屏東消防局派40人，其中有高醫醫療團隊調派2名醫師、2名護理師隨隊擔任消防局搜救隊醫，負責監控搜救隊員健康情況。

屏東特搜大隊救災人員在土耳其深入倒塌斷垣殘壁瓦礫堆中，成功救出一名35歲女子。陳世鴻說，35歲女性被壓在瓦礫堆，這名女性裹在棉被中，研判手腳可以移動，沒有壓到，慢慢協助將棉被抽離，往外移動。

「就到生還者真的很興奮！」陳世鴻說，激勵團隊士氣，能救多少是多少，「生命的延續才有後續機會，人救出來活著才有希望」。