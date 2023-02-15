一窺古時日台漂流 國台圖將發表「福爾摩沙歷險」繪本

為擴大館藏資料在基礎教育、本土教育及學齡前閱讀上的應用，國立台灣圖書館今館藏早期記錄秀姑巒溪河口的地方風土及阿美族的語言、服飾、居住、日常生活、交易、宗教等珍貴資料的「享和三年癸亥漂流台灣チョプラン島之記」改編為繪本出版，並預計17日發布。

國台圖說明，「漂流台灣」記錄西元1803年日本北海道的船隻「順吉丸」，自箱館（今函館）前往江戶（今東京）的途中，因遭遇風災，漂流至台灣秀姑巒溪口的「チョプラン」。

當時被救起的船員們，在秀姑巒溪口生活了4年，陸續亡故，最後唯一倖存的船長文助，輾轉經過瑯嶠、枋寮、鳳山、台灣府、廈門、福州、杭州、嘉興、平湖、乍浦等地返回長崎，最終由江戶回到北海道松前府，全程歷時9年。

國台圖指出，這段旅程的原始紀錄，其作者為秦貞廉，當時的身分是日本北海道蝦夷地調查事務官，紀錄內容即為秦貞廉陪同文助自江戶返回松前府途中，根據文助口述整理及附上彩色插圖而成。

國台圖補充，自日治時期以來共典藏了64種、88冊的漂流記文書，其中「漂流台灣」共有川北、黑川、愛書本3個版本，並於民國100年加以翻譯復刻出版，廣受台灣學、東南亞及東亞海洋史等研究領域的重視。復刻本出版時，國台圖同時也透過「台灣學通訊」的「漂流專題」及相關「漂流系列」加值文創商品，擴大宣傳該館藏資料。