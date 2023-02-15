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鴻海董座劉揚偉拜會陳其邁 助攻高雄智慧城市整城輸出

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左四）率團隊拜會高雄市長陳其邁（右四），展現攜手高雄市府發展智慧城市的企圖心。圖／高雄市府提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左四）率團隊拜會高雄市長陳其邁（右四），展現攜手高雄市府發展智慧城市的企圖心。圖／高雄市府提供

鴻海科技集團發展電動車產業，已進駐高雄和發產業園區及橋頭科學園區，董事長劉揚偉今日率高階主管拜會高雄市長陳其邁，表達有願意且有能力和高市府合作發展智慧城市，已投入智慧交通與軟體研發，力挺高雄成智慧城市整城輸出典範。

劉揚偉指出，高雄有全台最大商港及廣大生產腹地，非常適合當電動車生產基地，鴻海進駐和發產業園區成立電池中心，另在橋頭科學園區建立電池產業生態鏈，包括電芯、電池包、LFP正極材料、負極材料、先進電池材料等，電池產業園區逐日成形。

陳其邁表示，感謝鴻海投資高雄促進產業轉型，電動車是全球發展趨勢，橋科發展國家級自駕車聯網試驗場域，鴻海集團、順益汽車、明碁材料等多家電動車大廠都陸續進駐，有信心高雄會成全球最強電車基地。

會談過程提及智慧城市議題，鴻海集團表達強烈企圖心。劉揚偉說，鴻海扮演系統整合商角色，以智慧交通為主軸，加上智慧港口和智慧觀光試運行，如碼頭作業自動化、電動自駕貨櫃車、AR眼鏡等領域，以大帶小發揮群聚效益，高雄可成為全球智慧城市典範，未來整城輸出。

經發局長廖泰翔說明，鴻海以高雄為示範場域，加速規畫智慧城市完整解決方案，結合電巴、車路聯網及大數據分析應用，加上智慧港口與觀光等應用服務，台灣智慧城市產業生態系走向國際市場。

陳其邁 鴻海 劉揚偉

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