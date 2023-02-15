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亞洲跳島郵輪聯盟拜會金門縣長 盼共推台灣跳島郵輪

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)今天蒞金踩線，並搭乘藍色公路。圖／縣府提供
亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)今天蒞金踩線，並搭乘藍色公路。圖／縣府提供

疫情緩和後高端旅遊逐漸復甦，亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)今天在航港局長葉協隆陪同下拜會縣長陳福海，希望有機會促成金門也能成為跳島旅遊的港口彎靠地。陳福海表示樂觀其成，盼金門在疫情解封後，能接待多層次觀光客群，營造多元化觀光旅遊範疇。

交通部航港局預定後（17）天辦理「亞洲跳島郵輪聯盟合作意向書簽約活動」，特地邀集日本、韓國、菲律賓等國家主要郵輪業者今天飛抵金門拜會縣府，包括菲律賓交通部次長Elmer Francisco Sarmiento、韓國國際郵輪研究院院長Leem Bok Soon、日本三井客船顧問Tadaharu Sato、台灣遊輪協會理事長曾俊鵬，雙方針對未來推動藍色公路跳島郵輪活動及金門港埠郵輪接待能量提出探討。

陳福海表示，金門四面環海，109年的跳島郵輪吸引近2萬名旅客來金門，不過多是國內旅遊團體為主，本次航港局推動的國際郵輪航線，有機會迎接萬噸級郵輪停泊於金門水頭商港，希望觀光處等部門要做好迎賓準備。

副縣長李文良也說，此次金門馬拉松競賽組達8千多人，如後續吸引國際馬拉松愛好者，搭乘郵輪來金門跑步觀光，是可推動的一大賣點，而且郵輪不佔用金門的旅宿額度，可讓馬拉松的參加人數再次成長。

觀光處長張瑞心提到，將會把金門獨特的觀光元素，如戰地史蹟、閩南文化、自然地景以及金門美食的旅遊訊息呈現給國際旅人，享譽國際的金門高粱酒，近年來積極發展情境式體驗也會是屆時郵輪上島遊程的重點，相信能給國際旅客有更深入的體驗。

據了解，亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)希望透過產官學攜手來提升東亞目的地郵輪產業，藉以吸引國際奢華型遊輪和探索型遊輪選擇亞洲島嶼作為靠泊目的地，連接東北亞和東南亞（包括臺灣）的跳島遊輪航程，並帶動亞洲地區遊輪產業。

亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)今天拜會縣長陳福海，希望有機會促成金門也能成為跳島旅遊的港口彎靠地。圖／縣府提供
亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)今天拜會縣長陳福海，希望有機會促成金門也能成為跳島旅遊的港口彎靠地。圖／縣府提供
亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)今天在航港局長葉協隆陪同下蒞金參訪踩線。圖／縣府提供
亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)今天在航港局長葉協隆陪同下蒞金參訪踩線。圖／縣府提供

郵輪 馬拉松 陳福海 金門

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