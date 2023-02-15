影／民眾發現千元鈔票散落一地 警調監視器找到失主
監視器不只是警方破案利器，也是為民服務工具，屏東縣東港警分局東濱派出所日前接到民眾報案，路旁掉落許多紙鈔，警員吳享諾利用監視器調閱經過車輛，找到失主，將現場散落現金新台幣4萬元交還給失主。
東港警分局今說，東濱派出所警員吳享諾、吳怡蓉，日前巡邏時接到民眾報案，東港鎮興漁街路旁有大把千元鈔票散落地上，疑1名婦人騎機車經過掉落未察覺即離去。
員警到場後，將散落地面的千元紙鈔撿起，共有4萬元，調閱監視器，不到半小時找到失主49歲張姓婦人，張女向警方表示，早上匆忙趕上班，這筆款項是要發給員工的薪水，斜背包拉鍊未拉好，導致現金掉落，她到公司後驚覺薪水遺失，沿途返回尋找未果，感謝警方通知。
東港警分局提醒，民眾出門在外，務必留意自身財物，避免貴重物品遺失或遭有心人士竊取，若不幸遺失，也可至派出所尋求警方的協助。
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