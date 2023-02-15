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岡山戶政所扮紅娘 未婚聯誼速配新人今天登記結婚

聯合報／ 記者徐白櫻陳弘逸／高雄即時報導
王先生（左）與許小姐（右）是同在一家公司上班，兩人卻是透過未婚聯誼才結識，今天在岡山戶政事務所登記結婚。記者徐白櫻／翻攝
王先生（左）與許小姐（右）是同在一家公司上班，兩人卻是透過未婚聯誼才結識，今天在岡山戶政事務所登記結婚。記者徐白櫻／翻攝

高雄岡山戶政事務所5年前舉辦未婚聯誼，同公司上班的一對男女「速配」成功，兩人愛情長跑多年終於步上紅毯，今天前往戶政所登記結婚，戶政所員工以親友身分給予祝福，開心迎來第二對聯誼情侶共組家庭，也期盼早日吃到新人贈送的「紅蛋」。

107年岡山戶政辦理「岡好遇見你－山生有幸」未婚聯誼活動，同在漢翔公司上班的王姓男子與許姓女子原本素未謀面，透過聯誼認識，最後速配成功，晉升戀人關係。

愛情長跑多年，王許兩人皆已年逾30歲，經與家人商量後決定攜手共度一生，選在今天前往戶政所登記，大方接受眾人祝福。

岡山戶政事務所主任曾勇清說，相當感動這對速配成功的男、女主角有情人終成眷屬，希望新人可以很快再來分享紅蛋喜悅；岡山戶所將續辦單身聯誼活動，搭建未婚青年朋友互動交流平台，促成更多佳偶結成連理。

戶政所提醒，為提高生育率，高雄市新生兒發送生育津貼，第一胎2萬元、第二胎2萬元，第三胎以上3萬元，鼓勵年輕人多生小孩。

岡山戶政事務所員工也以親友身分與新人合影，期待早日吃到小孩的滿月紅蛋。記者徐白櫻／翻攝
岡山戶政事務所員工也以親友身分與新人合影，期待早日吃到小孩的滿月紅蛋。記者徐白櫻／翻攝

單身聯誼活動 岡山 愛情 高雄市

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