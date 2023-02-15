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國境開放！高雄1月增3498人復籍 熱度可望延續到暑假

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
今年1月底高雄人口273萬1635人，和去年12月底相較，增加3498人。高雄市民政局預估，到今年暑假前，自國外遷入熱度應該還會持續一陣子。記者王慧瑛／攝影
今年1月底高雄人口273萬1635人，和去年12月底相較，增加3498人。高雄市民政局預估，到今年暑假前，自國外遷入熱度應該還會持續一陣子。記者王慧瑛／攝影

今年1月底高雄人口273萬1635人，和去年12月底相較，增加3498人，主因是疫情趨緩國境開放，許多在疫情期間2年無法返國遭除籍者，入境後恢復戶籍。高雄市民政局預估，上半年社會增加態勢不會改變，但自然增加不樂觀，還是處於「生不如死」狀態。

高雄市政府表示，因出國工作、留學、依親等因素，2年內無法返國者，戶籍會自動遷出，過去3年來，因為這類情況被除籍者，在高雄至少有2萬人，去年8月左右，情況開始有變化，隨著疫情趨緩，國人陸續返台並申請恢復戶籍，帶動社會增加。

今年1月農曆年前夕，有大量國人返台，今年1月自國外遷入高雄有4431人、遷出僅114人，整體社會增加是4519人。整體遷入人口有1萬1599人，遠高於遷出人數7080人，帶動社會增加有4519人。

人口自然增加部分，高雄今年1月出生人數有1252人、死亡2273人，死亡是出生的1.8倍，還是處於「生不如死」狀態。

分析今年1月人口與去年12月底人口數據，若從高雄各行政區做比較，左營區增加707人最多，其次是三民區增536人，苓雅區多447人，旅居海外國人返台對都會區人口挹注大，卻不是每個行政區都增加，高雄偏鄉人口持續流失，旗津區減少60人、內門區流失45人。

高雄市民政局預估，到今年暑假前，自國外遷入熱度應該還會持續一陣子，若人口持續維持正成長，也許2026年高雄市議員選舉，有機會恢復為66席。

高雄市 疫情

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