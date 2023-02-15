農作區興設水泥預拌廠 澎縣府會勘後再作處理

澎湖湖西鄉等農區，最近有業者申設水泥預拌廠鄰避設施，引發農民陳情，澎湖縣政府工務等單位今天共同會勘後，初步暫維現狀，等縣府相關局處表達意見後再作處理。

湖西中油油庫東南方預定新建預拌混凝土廠，設置地點北有農地，往東即是湖東村，200公尺內有農產品加工室與鄰近休閒農場，唯一出入交通要衢為產業道路，提供軍民使用，且為私人土地，並且產業道路寬僅為3.6公尺，無法負荷載運混凝土的大型車輛通過，而鄰近已有3家水泥預拌廠鄰避設施。趙姓農戶等人向縣府提出陳情要求撤照。

今天由工務處長薛文堂率同建設、環保、農漁等局處人員前往會勘，包括湖西鄉長陳振中、議員蔡清續、許育愷、吳政杰，湖西、湖東、林投等村長與趙姓陳情者及鄰近農戶近30人到場會勘，場面還算理性。

薛文堂表示，湖西中油油庫東南方設置預拌混凝土廠，一切依法而行，但因有民眾陳情，縣府在實地會勘後，全案將通盤進行檢討，並請相關的局處協助調查，再開說明會與各方討論調查結果，在此之前先保持目前狀態。

湖西鄉長陳振中在會勘後，發現鄰近的預拌混凝土廠址，周圍存在有落塵與石灰影響之情形，政府必須協助解決問題，以提供人民更好的生活環境與機能，為湖西留下永續發展的環境。