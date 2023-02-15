岡山路竹北延二階段施工 限速剩30公里...居民怨「交通黑暗期」

高雄捷運捷運系統岡山路竹延伸線，進入第二階段統包工程，今起在岡山區台1線河華路口至公園東路口，架設圍籬為日後基樁工程做準備，預計到今年底完工；因應工程，該處新設才半年的「路口科技執法」設備拆除，加上當地道路限縮，限速降低，讓當地居形容，捷運北沿是「交通黑暗期北延」。

捷運工程局指，為降低捷運工程對交通衝擊，施工前邀集里民、里長、民意代表等辦理多次會勘及說明會，交通維持計畫經道安會報同意後實施，將車道改為單向三線道，分為一快車、一混和及一慢車道，預留路肩作為緩衝帶。

在地居住逾30年的岡山林姓居民說，台1線河華路口至公園東路口，前往路科、本州工業區及南來北往的必經要道，過去道路限速60公里，路幅寬敞，如今因應施工，車道限縮，限速降至30公里，不僅上下班尖峰時段擁擠，原本回家的路變得更加漫長，更形容捷運北沿是「交通黑暗期北延」。

去年9月1日，因應該路口有大型車輛往來頻繁，才增設非線圈數位雷射「路口科技執法」設備，未料，配合這次施工就拆除；便有路人說，雖施工路段要超速不易，但設備才用半年，恐怕是最短命的科技執法設備。

岡山里長劉天賦說，有不少住戶及業者陳情，這次架設圍籬預做基樁路段，周邊有許多店家及住家，加上長久以來既有的停車習慣，可能受工程施作影響，相關單位應考量，該如何不妨礙施工，也能把生活受限程度降到最低來達成雙贏。