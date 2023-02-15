快訊

獨／劉文正傳死訊 昔日同學泣不成聲：換Line又斷聯

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本冰見市長林正之率團來訪 拜會高雄市府及議會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本富山縣冰見市長林正之（左）拜會高市長陳其邁（右），此行盼促進台日友好交流。圖／高市行國處提供
日本富山縣冰見市長林正之（左）拜會高市長陳其邁（右），此行盼促進台日友好交流。圖／高市行國處提供

日本富山縣冰見市出身的實業家淺野總一郎促成高雄第一個新市區「哈瑪星」誕生，他成立的淺野水泥更是台灣水泥公司前身。冰見市長林正之率團訪台，今天會同淺野總一郎翁事蹟彰顯會人員拜會高雄市長陳其邁及議長康裕成，台日這段百年緣分讓眾人津津樂道。

市長陳其邁指出，鼓山哈瑪星是高雄城市發展起源，台灣水泥更為台灣工業發展帶來貢獻，台灣人深具飲水思源精神，感佩台日合作成立「淺野總一郎翁事蹟彰顯會台灣支部」，讓更多高雄人認識這段歷史。

議長康裕成說，第四屆、第五屆台日地方議會高峰會分別由高雄及富山主辦，另在2020年12月鼓山區與氷見市簽訂友好交流都市協定，淺野總一郎牽起百年緣分，期許未來雙方能進行更多元及深度交流。

市長林正之提及，冰見與鼓山區簽訂友好交流都市協定後，因疫情因素無法互訪交流，冰見市今年預定與高雄市立歷史博物館舉辦淺野總一郎冥誕175周年紀念展，並邀請中山大學西灣學院學生參訪冰見市，期待台日觀光早日復甦，他個人特別推薦冰見市的富山灣景致，以及寒鰤（魚名）、烏龍麵、冰見牛等美食，歡迎高雄市民到冰見觀光。

日本富山縣冰見市長林正之（左三）拜會高市議會，議長康裕成（右三）、副議長曾俊傑（右二）及多名議員熱情接待。圖／高市議會提供
日本富山縣冰見市長林正之（左三）拜會高市議會，議長康裕成（右三）、副議長曾俊傑（右二）及多名議員熱情接待。圖／高市議會提供

陳其邁 康裕成 日本 哈瑪星

延伸閱讀

中常委黃承國無法再選黨職 賴清德：陳其邁有和他溝通過

高雄藍綠議員為幾點開會吵翻天 今午沒結論就散會

陳其邁表揚學生林峻丞 獲國際國中科學奧林匹亞賽銀獎

情人節怎麼過？陳其邁：想不到就太遜 兩人世界都不錯

相關新聞

國境開放後被除籍人口回流 高雄1月增3498人 熱度可望延續到暑假

今年1月底高雄人口273萬1635人，和去年12月底相較，增加3498人，主因是疫情趨緩國境開放，許多在疫情期間2年無法...

岡山戶政所扮紅娘 未婚聯誼速配新人今天登記結婚

高雄岡山戶政事務所5年前舉辦未婚聯誼，同公司上班的一對男女「速配」成功，兩人愛情長跑多年終於步上紅毯，今天前往戶政所登記...

岡山路竹北延二階段施工 限速剩30公里...居民怨「交通黑暗期」

高雄捷運捷運系統岡山路竹延伸線，進入第二階段統包工程，今起在岡山區台1線河華路口至公園東路口，架設圍籬為日後基樁工程做準...

日本冰見市長林正之率團來訪 拜會高雄市府及議會

日本富山縣冰見市出身的實業家淺野總一郎促成高雄第一個新市區「哈瑪星」誕生，他成立的淺野水泥更是台灣水泥公司前身。冰見市長...

陳福海人事布局第3波 新任教育處長是最大亮點

金門縣長陳福海上任以來，有多項局處首長尚未派實，備受矚目，縣府今天公布第3波人事，此次新任首長計有8位，當中新任教育處長...

邊境解封 屏縣旅居國外復籍人口1月比同期增逾10倍

屏東縣人口數在去年8月底結算時跌破80萬人口大關，之後每月人口數減少平均約減少100到500人，今年1月底人口數止跌回升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦