日本冰見市長林正之率團來訪 拜會高雄市府及議會

日本富山縣冰見市出身的實業家淺野總一郎促成高雄第一個新市區「哈瑪星」誕生，他成立的淺野水泥更是台灣水泥公司前身。冰見市長林正之率團訪台，今天會同淺野總一郎翁事蹟彰顯會人員拜會高雄市長陳其邁及議長康裕成，台日這段百年緣分讓眾人津津樂道。

市長陳其邁指出，鼓山哈瑪星是高雄城市發展起源，台灣水泥更為台灣工業發展帶來貢獻，台灣人深具飲水思源精神，感佩台日合作成立「淺野總一郎翁事蹟彰顯會台灣支部」，讓更多高雄人認識這段歷史。

議長康裕成說，第四屆、第五屆台日地方議會高峰會分別由高雄及富山主辦，另在2020年12月鼓山區與氷見市簽訂友好交流都市協定，淺野總一郎牽起百年緣分，期許未來雙方能進行更多元及深度交流。